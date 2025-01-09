Мобилизация после 28 февраля: ТЦК могут мобилизовать работника, пока его бронируют

В феврале истекает срок действия отсрочки и бронирования от мобилизации – он истекает 28 февраля 2025 года. Возникает вопрос продолжения бронирования

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Народный депутат Александр Федиенко отметил, что сейчас остается непонятным механизм перебронирования.

“То есть будет ли возможность это сделать до 28 февраля. Ведь после 28 февраля, пользуясь порталом Действие, руководители предприятия будут иметь возможность перебронировать своих работников в течение 72 часов. Но тот же ТЦК имеет право мобилизовать этих военнообязанных”, — отметил нардеп.

При этом ранее Федиенко предупреждал, что украинские военнообязанные после 28 февраля лишатся бронирования, если их предприятия потеряют статус критически важных.

Руководители указанных предприятий могут попытаться получить статус критически важных, но в ожидании решения властей сотрудники ТЦК могут мобилизовать работников.

"Учитывая, что такие военнообязанные все на учете, ТЦК имеет полное право мобилизовать военнообязанных. Все в рамках закона", — подчеркивал политик.

При этом украинское законодательство не предусматривает выделение дополнительного времени на перебронирование граждан с сохранением отсрочки от призыва.

Напомним, правительство выступило против бронирования работников газовой отрасли. О таком решении Кабинета министров Украины, как писал портал "Комментарии", рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, ТЭЦ, котельные, школы, больницы, детские сады и жилые дома могут остаться без тепла. Риски масштабных аварий вырастают в разы.



