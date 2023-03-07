Кабмин поддержал принудительную эвакуацию детей из зон активных боевых действий: что известно

7 марта украинское правительство поддержало механизм принудительной эвакуации детей из зон, где ведутся активные боевые действия. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей (фото из открытых источников)

Сегодня под разработанные критерии принудительной эвакуации детей попадает только город Бахмут на Донбассе.

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В сообщении министерства говорится, что основанием для обязательной эвакуации ребенка теперь является решение ОВА, согласованное с военным командованием и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

Обязательная эвакуация детей принудительным образом происходит в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя.

"Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них – на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается. Ведь речь идет о его жизни", – сообщают в Минреинтеграции.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шойгу сделал заявление о важности захвата Бахмута . Министр обороны России Сергей Шойгу высказался о цели захвата украинского города Бахмут. По мнению российского чиновника, город является важным узлом обороны украинских сил, поэтому его взятие усилит действия армии РФ. Российская армия месяцами пытается захватить украинский город-крепость Бахмут, однако постоянно теряет технику и свой личный состав. В отдельные периоды количество потерь военных в зоне боевых действий вблизи Бахмута составляло 1:7, то есть на одного погибшего украинского солдата было семь российских оккупантов.