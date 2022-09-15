Кабмин хочет сократить расходы на жилищные субсидии в следующем году

Правительство хочет сократить расходы из бюджета на субсидии в 2023 году. В частности, в следующем году на жилищные субсидии предлагают выделить 37,870 млрд. гривен, вместо 41,708 млрд. гривен. Выходит, что это на 9,2% меньше. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пояснительную записку государственный бюджет на 2023 год ( №8000) .

В то же время, в проекте бюджета сумма на субсидии не определена отдельной строкой, как это было в предыдущие годы.

Из государственной казны предлагается выделить в поддержку малообеспеченных семей 72,907 млрд гривен, среди которых и есть средства на субсидии.

Напомним, что "Комментарии" украинцы погашают кредиты даже на оккупированных территориях . Украинцы, имеющие такую возможность, пытаются погашать кредиты даже на оккупированных территориях. Об этом рассказал заместитель председателя правления ТАСкомбанка Артур Муравицкий во время круглого стола "Обслуживание розничных кредитов во время войны". Летом, как известно, кредитные каникулы (отсрочки платежей) в банковских учреждениях закончились. Трудно было предположить, что после выхода из льготного периода просрочки будет столь высокой, отмечает Роберт Дзялак, операционный директор Альфа-Банка (Сенс Банк), где более половины портфеля было в кредитных каникулах. Полномасштабное вторжение России в Украину оказало существенное влияние на платежную дисциплину заемщиков, говорят банкиры. Она, однако, не одинакова по всей Украине. Так, в западных и центральных регионах Украины наблюдается самый высокий показатель обслуживания кредитов. В то же время в Харькове, Запорожье, то есть на территориях, где идут более активные боевые действия, ситуация хуже, говорит Артур Муравицкий. По его словам, самый низкий уровень платежей по кредиту – в Мариуполе.