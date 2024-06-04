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Кабмин готовит постановление о бронировании полицейских и спасателей от мобилизации

Вениславский призывает Кабмин взвешенно подойти к вопросу бронирования полицейских и спасателей

сегодня, 13:55
Автор:
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Черновалова Кристина
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Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и разведке Федор Вениславский сообщил, что Кабинет министров Украины в ближайшее время должен утвердить постановление о бронировании от мобилизации полицейских и работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Об этом отметил в эфире "Радио Свобода".

Кабмин готовит постановление о бронировании полицейских и спасателей от мобилизации

Вениславский призывает Кабмин взвешенно подойти к вопросу бронирования спасателей

"Так же, как и полицейские, спасатели должны быть забронированы на 100%. И это уже компетенция и ответственность Кабинета министров Украины... Я думаю, что спасатели с точки зрения законодательного регулирования и с точки зрения выполняемых ими задач — обеспечивают функционирование государства и спасение людей. Поэтому я не думаю, что будут какие-то попытки их мобилизовать", — заявил Вениславский в эфире "Радио Свобода".

Он также отметил, что в настоящее время в парламенте и правительстве нет разговоров о снятии бронирования с полицейских и спасателей. Однако, если такие предложения появятся, этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

"...я надеюсь, что Кабинет министров Украины взвешенно подойдет к этой проблеме. А мы со своей стороны, на заседании комитета этот вопрос также поднимем, если будут какие-то сигналы о том, что есть намерения снять бронь с ГСЧС или с полицейских", – резюмировал нардеп.

Напомним, что правительство якобы может упразднить брони от мобилизации для работников ГСЧС. Депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко открыто выразил свое возмущение, отметив, что такой шаг абсурден в свете критической роли, которую играют спасатели во время войны.



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Источник: https://tsn.ua/ato/nardep-nazvav-dvi-profesiyi-yaki-treba-zabronyuvati-na-100-2593140.html#:~:text=%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0
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