Кабмин готовит постановление о бронировании полицейских и спасателей от мобилизации

Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и разведке Федор Вениславский сообщил, что Кабинет министров Украины в ближайшее время должен утвердить постановление о бронировании от мобилизации полицейских и работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Об этом отметил в эфире "Радио Свобода".

Вениславский призывает Кабмин взвешенно подойти к вопросу бронирования спасателей

"Так же, как и полицейские, спасатели должны быть забронированы на 100%. И это уже компетенция и ответственность Кабинета министров Украины... Я думаю, что спасатели с точки зрения законодательного регулирования и с точки зрения выполняемых ими задач — обеспечивают функционирование государства и спасение людей. Поэтому я не думаю, что будут какие-то попытки их мобилизовать", — заявил Вениславский в эфире "Радио Свобода".

Он также отметил, что в настоящее время в парламенте и правительстве нет разговоров о снятии бронирования с полицейских и спасателей. Однако, если такие предложения появятся, этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

"...я надеюсь, что Кабинет министров Украины взвешенно подойдет к этой проблеме. А мы со своей стороны, на заседании комитета этот вопрос также поднимем, если будут какие-то сигналы о том, что есть намерения снять бронь с ГСЧС или с полицейских", – резюмировал нардеп.

Напомним, что правительство якобы может упразднить брони от мобилизации для работников ГСЧС. Депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко открыто выразил свое возмущение, отметив, что такой шаг абсурден в свете критической роли, которую играют спасатели во время войны.