Кабмин готовит постановление о бронировании полицейских и спасателей от мобилизации

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Черновалова Кристина
Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и разведке Федор Вениславский сообщил, что Кабинет министров Украины в ближайшее время должен утвердить постановление о бронировании от мобилизации полицейских и работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Об этом отметил в эфире "Радио Свобода".
Вениславский призывает Кабмин взвешенно подойти к вопросу бронирования спасателей
Он также отметил, что в настоящее время в парламенте и правительстве нет разговоров о снятии бронирования с полицейских и спасателей. Однако, если такие предложения появятся, этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.
Напомним, что правительство якобы может упразднить брони от мобилизации для работников ГСЧС. Депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко открыто выразил свое возмущение, отметив, что такой шаг абсурден в свете критической роли, которую играют спасатели во время войны.
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