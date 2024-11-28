К какому варианту по прекращению войны в Украине ближе команда Трампа: СМИ узнали детали

Советник новоизбранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц в последние дни анализировал ряд предложений по прекращению войны России против Украины. В том числе это были предложения от генерала Кита Келлога – автора "мирного плана", которого Трамп объявил своим кандидатом на должность спецпредставителя по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN", со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.

Майк Уолтц. Фото: из открытых источников

Собеседники говорят, что, хотя еще продолжается работа над конкретными деталями стратегии, чиновники администрации Трампа, вероятно, "будут настаивать на прекращении огня на раннем этапе, чтобы временно заморозить конфликт, пока обе стороны ведут переговоры".

Ожидается, что представители администрации новоизбранного президента США также будут настаивать на том, чтобы европейские союзники и НАТО взяли на себя большую часть "бремени расходов" на поддержку Украины.

"Мы должны довести это до ответственного конца. Мы должны восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее", – заявил Майк Уолц в недавнем интервью телеканалу Fox.

Отмечается, что варианты по прекращению войны, которые рассматривает Уолц, включают предложение Кита Келлога, которое предусматривает, что продолжение американской военной помощи Украине будет зависеть от участия Киева в мирных переговорах с Россией и "официальной политики США, направленной на прекращение огня и урегулирование конфликта в Украине путем переговоров". В то же время стремление Украины вступить в НАТО, согласно этому плану, будет "отложено" на длительный период, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Еще одна идея, которая сейчас обсуждается, заключается в том, что РФ сохранит контроль над оккупированной территорией Украины, взамен Украина получит членство в НАТО. При этом в орбите Трампа, похоже, не так много сторонников приглашения Украины в Альянс в ближайшее время.

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