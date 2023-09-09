logo

BTC/USD

25859.47

ETH/USD

1633.11

LTC/USD

62.72

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией К каким изменениям прибегают оккупанты на фоне наступления ВСУ: ответ ISW
commentss НОВОСТИ Все новости

К каким изменениям прибегают оккупанты на фоне наступления ВСУ: ответ ISW

Захватчики осознали, что эффективность массированного огня уменьшается

сегодня, 08:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Наступление Сил обороны заставило россиян изменить систему управления и командования, а также адаптировать системы РЭБ для защиты от украинских беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

К каким изменениям прибегают оккупанты на фоне наступления ВСУ: ответ ISW

Российские военные. Фото: из открытых источников

В отчете военных аналитиков говорится, что "российские войска внесли заметные изменения в систему командования и управления в Украине с целью защиты командной инфраструктуры и улучшения обмена информацией, хотя развертывание российских войск, вероятно, все еще обостряет проблемы с горизонтальной интеграцией".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Поэтому, по данным Центра безопасности и новых технологий (CSET), российские войска перенесли штабы за пределы досягаемости большинства украинских ударных систем и разместили передовые командные пункты за хорошо защищенными позициями.

Кроме того, указывают эксперты, ограничения артиллерии РФ в Украине побуждают российских военных менять "огневую доктрину", которая меняет объем обстрелов на их точность.

В CSET заявляют, что российские войска усилили связь между разведывательными системами и артиллерийскими подразделениями для повышения точности огня, "поскольку оккупанты сталкиваются с растущими ограничениями в отношении их способности использовать массированный непрямой огонь".

По данным аналитиков, россиянам не хватает боеприпасов для ведения массированного непрямого огня. Это объясняется тем, что оккупанты "испытывают трудности с транспортировкой большого количества боеприпасов к линии фронта и видят, что эффективность массированных ударов уменьшается".

В обзоре указывают и на то, что в Королевском институте объединенных служб (RUSI) заявили, что оккупанты пытаются улучшить сигналы за счет более широкого использования сервисов C2 на основе приложений без особой подготовки.

Отмечается, что войска РФ адаптируют развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По данным RUSI, российские силы рассредоточивают системы "Поле-21" и рассматривают их как одноразовые системы РЭБ, чтобы обеспечить широкую защиту от ударов украинских БпЛА.

Читайте также на портале "Комментарии" — хотят ли россияне продолжать войну против Украины – о чем говорят соцопросы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!