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К чему нужно быть готовым во время военной подготовки – рассказал харьковский журналист

Журналист и блогер из Харькова рассказал, к чему нужно готовиться во время БОВП

сегодня, 11:56
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Недилько Ксения

К чему точно нужно быть готовым во время БОВП – это к болезням. Об этом в своем сообщении сообщил харьковский журналист и блогер Павел Федосенко, который мобилизовался и проходит базовую общевойсковую подготовку.

К чему нужно быть готовым во время военной подготовки – рассказал харьковский журналист

К чему нужно быть готовым на БЗВП

"Болеют все. Да-да, я тоже думал, что после шести тренировок в неделю моим иммунитетом можно рак лечить.

Чхать.

Если вы живете в казарме – болеть будут все. Поочередно, все вместе, иногда – по несколько заходов. Вопреки проветриванию и кварцеванию. Ничего не поделаешь – стандартные последствия пребывания большого количества людей в одном помещении. Кароч, все, как в детских садах (родители поймут)", – отмечает журналист.

По его словам, что к этому нужно подготовиться, но если мобилизованный приехал налегке, то в медпункте "дадут нормальное лекарство и распишут схему лечения".

"Если будет совсем тускло – заберут в госпиталь, обычно – на несколько дней.

Из действенных советов – разве что укрепить иммунитет витаминами, если мобилизуетесь сознательно. Лишним это точно не будет", – добавил Федосенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что базовую общую военную подготовку в украинских вузах студентам смогут преподавать ветераны с боевым опытом, имеющие степень магистра. Соответствующую программу готовят в правительстве, сообщил министр образования и науки Оксен Лесовой.

"Эта программа стартует 1 сентября, поэтому сейчас мы готовим этот профайл, кого должны набирать. Это обо всей стране, всех университетах. [Для этого] могут набирать местных, поэтому жители регионов будут трудоустроены", – пояснил министр.

Лесной добавил, что в настоящее время существует потребность в 600 специалистах, которые будут преподавать БОВП для соискателей образования в вузах. "Важно иметь высшее образование, магистерскую степень. Теоретическую часть БОВП будут преподавать люди, которые трудоустроены в университетах, практическую – полигоны", – отметил министр.



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