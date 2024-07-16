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К чему готовится Москва этой осенью: в британской разведке раскрыли детали

В Минобороны Британии практически уверены в том, что Кремль будет проводить новую волну мобилизации

сегодня, 13:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Путинский режим разрабатывает систему предотвращения выезда из страны потенциальных призывников в российскую армию и мобилизованных. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

К чему готовится Москва этой осенью: в британской разведке раскрыли детали

Путин и Белоусов. Фото: из открытых источников

Британские эксперты отмечают в сводке, 11 июля российская независимая медиа-организация "Медуза" сообщила, что правительство России внедряет "систему обмена информацией" между министерством обороны и ФСБ для передачи подробной информации о потенциальных призывниках в пограничную службу ФСБ и не допустить их бегства из страны. Сообщается, что система должна быть полностью функциональной до осени 2024 года.

По данным британской разведки, Россия ежегодно проводит два призыва на военную службу, ежегодно призывая более 250 тысяч человек для прохождения одного года обязательной военной службы.

"Сотни тысяч жителей России покинули страну после объявления частичной мобилизации в 2022 году, и они были непропорционально сконцентрированы среди молодых и высокообразованных людей, что оказало негативное влияние на рынок труда. Внедрение этой системы, вероятно, призвано предотвратить повторение этого в меньшем масштабе во время ежегодного призывного цикла и в случае дальнейшей волны мобилизации", — отмечают в Минобороны Британии.

Отметим, ранее британская разведка сообщала, что среднесуточные потери жителей России (убитыми и ранеными) в Украине в мае и июне 2024 года увеличились до максимумов с начала войны – 1262 и 1163 соответственно.

Британские специалисты отмечают, в общей сложности Россия потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч человек личного состава за последние два месяца. 

По данным британской разведки, рост потерь отражает открытие Россией нового фронта в Харьковской области при сохранении прежнего темпа наступательных операций вдоль линии фронта. Хотя этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная оборона Украины и отсутствие российской подготовки снижают способность России использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки еще больше растянуть линию фронта.




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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1813123442729779368
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