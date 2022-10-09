К 70-летию Путина: Словакия поставила Украине новую партию оружия

Украина получит от Словакии еще две гаубицы Zuzana-2. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на его Twitter.

Украина получит две САУ Zuzana-2 от Словакии. Фото: armyinform.com.ua

"К 70-летию мы вручили очередной подарок агрессору Путину. Еще две новые гаубицы Zuzana-2 поступили Украине", — заявил Ярослав Надь.

Стоит отметить, что Zuzana-2: была впервые представлена в 2008 году и является глубокой модификацией, разработанной еще в 1970-х годах чехословацкой 152-мм САУ ShKH vz. 77 Danа. Zuzana-2 почти на 5 километров превосходит результат российской модернизированной САУ 2С5М "Гиацинт".

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский дал интервью ВВС. В нем, в частности, опроверг информацию New York Times о причастности украинской власти к убийству российской пропагандистки Дарьи Дугиной, объяснил свои слова о "превентивном ударе" НАТО по России, предупредил, что Кремль начал готовит общество к применению ядерного оружия, сделал заявления касательно НАТО, продолжения и исхода войны, судьбе Путина. Какие тезисы Вам показались наиболее интересными? О чем говорят данные заявления? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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