logo

BTC/USD

19527.68

ETH/USD

1325.78

LTC/USD

53.66

USD/UAH

40.70

EUR/UAH

39.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией К 70-летию Путина: Словакия поставила Украине новую партию оружия
commentss НОВОСТИ Все новости

К 70-летию Путина: Словакия поставила Украине новую партию оружия

Zuzana-2 оборудована современной автоматизированной системой управления огнем

сегодня, 13:08
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украина получит от Словакии еще две гаубицы Zuzana-2. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на его Twitter.

К 70-летию Путина: Словакия поставила Украине новую партию оружия

Украина получит две САУ Zuzana-2 от Словакии. Фото: armyinform.com.ua

"К 70-летию мы вручили очередной подарок агрессору Путину. Еще две новые гаубицы Zuzana-2 поступили Украине", — заявил Ярослав Надь.

Стоит отметить, что Zuzana-2: была впервые представлена в 2008 году и является глубокой модификацией, разработанной еще в 1970-х годах чехословацкой 152-мм САУ ShKH vz. 77 Danа. Zuzana-2 почти на 5 километров превосходит результат российской модернизированной САУ 2С5М "Гиацинт".                                                                                                                                                                                                                                  

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский отреагировал на теракт россиян в Запорожье, где погибли 12 человек.                                                                                     

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский дал интервью ВВС. В нем, в частности, опроверг информацию New York Times о причастности украинской власти к убийству российской пропагандистки Дарьи Дугиной, объяснил свои слова о "превентивном ударе" НАТО по России, предупредил, что Кремль начал готовит общество к применению ядерного оружия, сделал заявления касательно НАТО, продолжения и исхода войны, судьбе Путина. Какие тезисы Вам показались наиболее интересными? О чем говорят данные заявления? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/JaroNad/status/1578992452752416768
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!