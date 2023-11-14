Известный украинский телеведущий ушел на фронт

Журналист Егор Чечеринда ушел на фронт (фото из открытых источников)

Телеведущий на канале "Эспрессо" Егор Чечеринда теперь стал в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сам Чечеринда написал в социальных сетях.

"Уважаемые друзья! С сегодняшнего дня я, к сожалению, уже не являюсь журналистом телеканала "Эспрессо". Война вносит коррективы в жизнь каждого из нас… Силы обороны — в приоритете. Спасибо за долгие творческие годы всем причастным, кто был со мной рядом" , — пишет журналист.

Еще телеведущий сообщил, что сейчас служит в звании капитана.

Важно, что известный украинский ведущий в 1990-х был журналистом новостной службы "Радио Люкс" в городе Львов. Далее продолжил творческую деятельность в новостях украинских каналов СТБ, ICTV, "1 +1".

В 2011 году был автором и ведущим телепрограммы "Отдельная мысль" на ТВi. Позже на этом же канале работал в должности руководителя службы новостей, далее ведущим информационно-аналитической программы "Сегодня о главном". Последнее место работы – канал "Эспрессо".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный украинский актер ушел на фронт . Известный в Украине актер Дмитрий Сова стал бойцом ВСУ. Когда только началось полномасштабное российское вторжение, актер пошел в военкомат, но ему ответили, что позвонят по телефону.

Отвечая на вопрос "КП в Украине" Дмитрий сказал, что в начале войны был такой кипиш, что их с тестем в военкомате в то время не регистрировали официально, но повестки дали. После этого он принял решение стать волонтером.

Актер отметил, что готовился к тому, что отправится на фронт. Он приобрел несколько комплектов одежды, бронежилет, каску, камеру GoPro и даже взял с собой маленький обучающий fpv-дрон.

