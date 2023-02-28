Известный украинский телеведущий получил повестку в армию: что известно

Известный тележурналист Тимур Мирошниченко не скрывает, что имеет повестку из военкомата. Этот факт имел место еще перед началом войны и потому ведущий решил пойти в военкомат и стать на учет.

Тимур Мирошниченко (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос Олега Борисова, он рассказал, что сейчас реализует проекты, связанные с благотворительностью в тылу. Когда возникнет выбор – идти в ряды ВСУ, то Мирошниченко туда пойдет.

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"Повестка мне приходила. Я на самом деле был в военкомате за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину, стал на учет и все. С одной стороны, я не лучше и не хуже всех. А с другой, война — это механизм, без каких-то частей этот механизм не будет работать. Пока у меня есть возможность быть полезным, собирать деньги, привлекать международное внимание, я буду это делать", – сказал Тимур.

Ведущий рассказал, что в прошлом году организовал 100 мероприятий, а собранные деньги перечислил украинским военным. Это немалая сумма, более 300 миллионов гривен. Также благотворительностью занимается супруга Тимура. Так, совместно работая и реализуя совместные проекты, они собрали для украинских военных более 2 миллионов гривен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярный у странского певца выставил на аукцион жилье и ценные вещи, чтобы помочь ВСУ. Исполнитель рок-группы Green Grey Андрей Яценко, которого знают, как Дизель, с начала войны проходит службу в батальоне "Мрия". Певец принял решение об организации аукциона, во время которого хочет реализовать права на песню "Эмигрант", статуэтку MTV Europe Music Awards за "Лучшего украинского исполнителя" и собственную первую гитару. Еще он выставит на это мероприятие свое жилье в столице. За вырученные деньги хочет оказать помощь своим товарищам.