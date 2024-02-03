Известный украинский комик поддержал усиление мобилизации

Известный комик Андрей Лузан назвал правильным шагом планы Верховной Рады принять новый закон, ужесточающий правила мобилизации в Украине.

Лузан считает, что каждый должен быть готовым к мобилизации. Фото из открытых источников

"Это наша страна, мы не можем сказать: "Я не буду служить, если здесь все воруют". Поэтому я лучше пойду на полигон, "полетаю" на дронах, меня это успокаивает. Я это не пропагандирую, а просто кайфую", — сказал комик.

Андрей Лузан рассказал, что после начала войны изучал историю, что помогло ему понять, что единственный способ страны отстоять свою независимость – чтобы все без исключения граждане овладели оружием и имели базовые навыки военных.

"Швейцария, Швеция, Израиль, Южная Корея – когда все равны в плане военной подготовки, то эти страны сложно захватить, а потому они в безопасности. Я почитал об этом и подумал: куплю себе "ствол", пойду научусь стрелять. Потом вышел закон о мобилизации, а у меня уже есть и форма, и обувь, и оружие, и шлем. Я умею стрелять, и уже спокойнее", – добавил Андрей Лузан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Украины проинформировали администрацию Джо Байдена о решении уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По данным издания The Washington Post, американские чиновники не поддержали решение украинских властей уволить Залужного, однако и не стали возражать против него, отметив, что это право Владимира Зеленского принимать подобные кадровые решения.

"Комментарии" также писали, что генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко не исключает, что РФ попытается снова захватить Киев. "Для нового наступления на Киев у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тысяч человек не проблема", — заявил генерал-майор ВСУ. Дмитрий Марченко заявил, что "сейчас не нужно расслабляться", поскольку россияне ушли из-под Киева "не просто так".

