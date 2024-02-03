Известный украинский комик поддержал усиление мобилизации

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Марьян Ощановский
Известный комик Андрей Лузан назвал правильным шагом планы Верховной Рады принять новый закон, ужесточающий правила мобилизации в Украине.
Лузан считает, что каждый должен быть готовым к мобилизации. Фото из открытых источников
Андрей Лузан рассказал, что после начала войны изучал историю, что помогло ему понять, что единственный способ страны отстоять свою независимость – чтобы все без исключения граждане овладели оружием и имели базовые навыки военных.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Украины проинформировали администрацию Джо Байдена о решении уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По данным издания The Washington Post, американские чиновники не поддержали решение украинских властей уволить Залужного, однако и не стали возражать против него, отметив, что это право Владимира Зеленского принимать подобные кадровые решения.
"Комментарии" также писали, что генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко не исключает, что РФ попытается снова захватить Киев. "Для нового наступления на Киев у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тысяч человек не проблема", — заявил генерал-майор ВСУ. Дмитрий Марченко заявил, что "сейчас не нужно расслабляться", поскольку россияне ушли из-под Киева "не просто так".
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morrison
сегодня, 00:35
уровень статьи примерно такой же, как и уровень "комика" – никакой:) историю вывчав... умора:))
SS
сегодня, 00:22
А этот жидовский комик уже с фронта поддерживает усиление мобилизации или как все сраные патриоты сидя за границей и зная, что их выродков это не коснется?