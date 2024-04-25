Известный украинский актер вступил в ряды ВСУ

Известный украинский актер Юрий Фелипенко, чье лицо знакомо миллионам благодаря роли в популярном сериале "Обещание Богу", отложил актерские регалии, чтобы встать на защиту своей страны в условиях российского вторжения. Он добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, присоединившись к батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

Известный украинский актер Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУ

Новость о вступлении Фелипенко в армию разлетелась в сети после его поста в Instagram, где актер не только поделился своим решением, но и показал, как готовится к важной миссии вместе с собратьями. Фотографии по утренним зарядкам и подготовке к присяге уже успели набрать тысячи лайков и комментариев, подчеркивая важность его шага как для фанатов, так и для более широкой общественности.

Фелипенко, известный своей физической подготовкой и артистическими способностями, отметил, что сейчас эти качества служат более высокой цели.

"Утренняя зарядка "ахиллесовцев". Удивительно, что люди, которые совсем далеки от спорта, ежедневно глядя на нашу организованную группу рекрутов в БпАК "Ахиллес", сами начинают делать упражнения, сначала нас было всего восемь, а сейчас более 20. Эффект избитых окон ", – поделился актер.

Не только Фелипенко приложил усилия к защите Украины, но и его коллега по сериалу Константин Темляк также вступил в ВСУ. Совместное участие знаменитых актеров не только усугубляет ситуацию на фронте, но и поднимает моральный дух как среди военных, так и среди гражданского населения.

Напомним, что знаменитый блоггер и автор популярного канала Geek Journal Алексей Шкробинец, известный также как Тайлер Андерсон, принял решение мобилизоваться в Вооруженные силы Украины. Эту новость он объявил на своем канале, подчеркнув свое понимание важности личного вклада в обороноспособность страны.