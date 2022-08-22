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Известный спортивный бренд возвращается в Россию

Товары Reebok будут продавать в магазинах турецкого холдинга Flo

22 августа 2022, 16:14 comments1255
Автор:

Лиля Воробьева
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Reebok – известная спортивная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров возвращается на рынок кафиров. Вещи будут продаваться под  другим брендом, а не в оригинальных магазинах. Об этом сообщают пропагандистские " РИА Новости ".

Известный спортивный бренд возвращается в Россию

Reebok возвращается в Россию под новым брендом (фото из открытых источников)

Спортивные товары Reebok можно будет купить в магазинах турецкого холдинга Flo, ведь компания получила право на реализацию бренда.

Кроме того, клиентам из России начали приходить письма с сообщением о том, что на территории страны бренд возобновляет свою работу. Но точных сроков продаж нет.

"Компания ООО "ФЛО Обувь ру" получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России, спешим поделиться этим, пока розничные и интернет-магазин Reebok приостановили свою работу", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, кто так и не отважился поддержать санкции против РФ. Только половина Большой двадцатки ввела санкции против России за полномасштабное военное вторжение в Украину. Тем самым Путину и его режиму удалось избежать полной изоляции в мире. Издание отмечает, что на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что подавляющее большинство стран мира не готово поддержать инициативу США и стран Европы по изоляции Путина и России. Как отмечается в инфографике Bloomberg, не поддерживали санкции такие страны как Бразилия, Китай, Индонезия, ЮАР, Индия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина. Так в материале говорится, что тот же премьер-министр Индии Нарендра Моди несколько дней назад провел телефонный разговор с президентом России Путиной. Тема войны в Украине его не очень волновала, а вопрос, как нарастить торговлю между Индией и Россией, очень волновал.




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Источник: https://ria.ru/20220822/reebok-1811281713.html
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