Reebok – известная спортивная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров возвращается на рынок кафиров. Вещи будут продаваться под другим брендом, а не в оригинальных магазинах. Об этом сообщают пропагандистские " РИА Новости ".

Спортивные товары Reebok можно будет купить в магазинах турецкого холдинга Flo, ведь компания получила право на реализацию бренда.

Кроме того, клиентам из России начали приходить письма с сообщением о том, что на территории страны бренд возобновляет свою работу. Но точных сроков продаж нет.

"Компания ООО "ФЛО Обувь ру" получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России, спешим поделиться этим, пока розничные и интернет-магазин Reebok приостановили свою работу", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, кто так и не отважился поддержать санкции против РФ. Только половина Большой двадцатки ввела санкции против России за полномасштабное военное вторжение в Украину. Тем самым Путину и его режиму удалось избежать полной изоляции в мире. Издание отмечает, что на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что подавляющее большинство стран мира не готово поддержать инициативу США и стран Европы по изоляции Путина и России. Как отмечается в инфографике Bloomberg, не поддерживали санкции такие страны как Бразилия, Китай, Индонезия, ЮАР, Индия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина. Так в материале говорится, что тот же премьер-министр Индии Нарендра Моди несколько дней назад провел телефонный разговор с президентом России Путиной. Тема войны в Украине его не очень волновала, а вопрос, как нарастить торговлю между Индией и Россией, очень волновал.