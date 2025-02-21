Известный демограф заявила о новом очень опасном мнении украинцев за рубежом

Украинцы, выехавшие за границу из-за войны, могут не возвращаться из-за страха стигматизации и маргинализации. Об этом заявила директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова в рамках проекта общественной инициативы "Игла" – "Мосты Украины".

Украинцы боятся возвращаться домой (фото из открытых источников)

По словам Либановой, необходимо не только поощрять украинцев возвращаться домой, но и проводить разъяснительную работу среди оставшихся в стране. Она подчеркнула, что противостояние между выехавшими и оставшимися может стать серьезным вызовом для общества, превратившись в линию раскола. Особенно важно учитывать эти риски в условиях гибридной войны.

"Многие люди боятся возвращаться из-за возможной стигматизации и маргинализации. Когда общество разделено, всегда найдутся силы, которые попытаются обострить эту линию разделения, превратив ее в серьезный конфликт. Нельзя допустить противостояния между оставшимися в Украине и теми, кто выехал за границу", – отметила Либанова.

Еще одним фактором, влияющим на решение о возвращении, является неопределенность будущего – как собственного, так и детей. По мнению эксперта, важно очертить перспективы, которые ожидают украинцев после войны: "Нужно объяснять, что мы рассчитываем на международную помощь, что есть гарантии инвестиционного роста, создание рабочих мест и достойных зарплат".

Также Либанова считает, что следует восстанавливать возможности дистанционной работы. Она отметила важность поддержки коммуникации и доверия: "Рекомендую сохранять контакты на всех уровнях. Например, работодатель, желающий вернуть работников, может просто отправить смс-поздравления с Днем рождения или другим праздником. Это покажет человеку, что о нем помнят, что он остается частью общества".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что возвращение беженцев уже не поможет . Даже возвращение домой всех украинских беженцев не изменит тренд на депопуляцию Украины, единственный вариант увеличить численность населения – открыть границы для иммигрантов. Об этом в интервью "Левому берегу" рассказала директор Института демографии и проблемы качества жизни Элла Либанова.

Демограф подчеркнула, что так называемая половая пирамида населения в Украине превратилась в ромб.



"Потому что очень мало рождается в последние годы. Потенциал демографического роста полностью исчерпан, и если мы хотим увеличивать численность населения, возможность только одна – привлечение мигрантов из других стран", – отмечает Либанова.