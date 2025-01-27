Уже в марте 2025 года возможны изменения в ходе войны и прекращение огня. Еще более верная дата для этого — 5 мая 2025 года. А мирный договор Украина и Россия, вероятно, смогут заключить осенью — и, возможно, со стороны РФ делать это будет уже не Владимир Путин, передает портал "Комментарии" со ссылкой на прогноз астролога Влада Росса для ТСН.

Мирные договоренности между Зеленским и Путиным (или уже не Путіним) могут быть подписаны осенью, сообщает астролог. Коллаж: "Комментарии"

"Что касается 5 мая, то возможна остановка огня, а затем остановка военного положения. Мой давний прогноз – все должно случиться в мае. Мой прогноз может реализоваться", — допускает Влад Росс.

Астролог предупредил, что изменения не исключены и в марте. Он сообщает, что по статистике год Змеи часто был периодом бурных, порой трагических событий для России, а в марте в разное время умирали российские вожди.

"В марте 1881 был убит российский император Александр II, март 1953 года — умер Иосиф Сталин. 14 марта произойдет лунное затмение. Сатурн сходится с Нептуном. Такая же ситуация была в ноябре 1989 года, когда произошло падение Берлинской стены. 1989 год был годом Змеи. В марте этого года произойдет два лунных затмения — 14 и 29. Сам Путин может исчезнуть без вести", — высказался астролог.

Росс не исключает, что "одна из башен Кремля захватит власть" в России в этом году. Независимо от того, случится это или нет, горячая фаза войны может завершиться в районе 5 мая.

"А мирные договоренности могут быть подписаны осенью. Июль, август, сентябрь — появится больше шансов. А теперь будет возможность прекратить огонь, не исключается, что ситуация будет напоминать АТО", — пророчит астролог.

Также он говорит о том, что, несмотря на заявления российских властей о том, что "Украины в 2025 году не будет", астрологические прогнозы говорят об обратном.

"У нас будут британские, немецкие, французские миротворческие войска. Британские войска будут защищать украинские границы вблизи Беларуси, вблизи Киева. Французские войска – вблизи Одессы", – заключил Росс.

Как писал портал "Комментарии", многочисленные прогнозы сроков окончания войны в 2025 году, которые заполонили западные СМИ, далеки от реальности. Украинские медиа бездумно копируют и публикуют их, но правды там нет, подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. Он прогнозирует, что публикаций на тему войны и переговоров будет еще много, потому что все будут на ней хайповать. Но относиться к таким материалам следует критически, предупредил Коваленко. Пока что информация, которая есть в СМИ, "не соответствует действительности вообще", уточнил он.