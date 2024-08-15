Известный гомофобными и антиукраинскими шовинистическими высказываниями, поддержкой сепаратистских террористических организаций и полномасштабного вторжения России в Украину Иван Охлобыстин организует пропагандистские туры в Россию для детей с временно оккупированных территорий Украины.

Охлобыстин взялся за детей. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, юных жителей временно оккупированного Донбасса путинский "лидер" мыслей повез в Кронштадт — город военно-морской "славы" России.

Сообщается, что лекции о "величии" России, ее православных "скрепах" и армии призваны максимально ассимилировать украинских детей и выхолостить их идентичность. И такие лекторы как Охлобыстин в этом просто неотразимы.

Отмечается, что еще один способ воспитать послушный и надежный ресурс для дальнейших метастазов "русского мира" – это переписанная история. Для этого Кабардино-Балкария передала Херсонской области 1200 новых учебников. В частности, среди учебников – "История России с 1914 по 1945 год", "1945 год – начало XXI века" и "Всемирная история".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики осуществляют подготовку к мобилизации украинцев. Как сообщает Центр национального сопротивления, местные оккупационные администрации требуют от бизнеса поставить на учет во фейковые военкоматы всех своих работников. В частности, владельцам необходимо предоставить списки тех, кто не имеет российского паспорта и, соответственно, не состоит на учете оккупантов. Хотя и мобилизация официально в РФ не происходит, однако оккупанты активно вербуют новобранцев на свою войну.

