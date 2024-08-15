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Известному российскому шовинисту поручили "воспитывать" украинских детей

Охлобыстин организует пропагандистские туры для детей из оккупированных регионов

сегодня, 21:18
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Марьян Ощановский

Известный гомофобными и антиукраинскими шовинистическими высказываниями, поддержкой сепаратистских террористических организаций и полномасштабного вторжения России в Украину Иван Охлобыстин организует пропагандистские туры в Россию для детей с временно оккупированных территорий Украины.

Известному российскому шовинисту поручили "воспитывать" украинских детей

Охлобыстин взялся за детей. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, юных жителей временно оккупированного Донбасса путинский "лидер" мыслей повез в Кронштадт — город военно-морской "славы" России.

Сообщается, что лекции о "величии" России, ее православных "скрепах" и армии призваны максимально ассимилировать украинских детей и выхолостить их идентичность. И такие лекторы как Охлобыстин в этом просто неотразимы.

Отмечается, что еще один способ воспитать послушный и надежный ресурс для дальнейших метастазов "русского мира" – это переписанная история. Для этого Кабардино-Балкария передала Херсонской области 1200 новых учебников. В частности, среди учебников – "История России с 1914 по 1945 год", "1945 год – начало XXI века" и "Всемирная история".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики осуществляют подготовку к мобилизации украинцев. Как сообщает Центр национального сопротивления, местные оккупационные администрации требуют от бизнеса поставить на учет во фейковые военкоматы всех своих работников. В частности, владельцам необходимо предоставить списки тех, кто не имеет российского паспорта и, соответственно, не состоит на учете оккупантов. Хотя и мобилизация официально в РФ не происходит, однако оккупанты активно вербуют новобранцев на свою войну.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vidomi-rosijski-lidery-dumok-vzyalysya-za-ditej-z-tot-ukrayiny/
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