Известно, сколько раз Россия применила химическое оружие в Украине

Россия ведет войну не только ракетами и дронами, но и химическим оружием. За три года полномасштабного вторжения зафиксировано более 6900 случаев применения оккупантами боеприпасов с опасными химическими веществами. В результате медицинскую помощь получили почти 3 400 украинских военных с симптомами отравления. Об этом сообщил полковник Валерий Вебер в ходе международного семинара в Словакии, посвященного борьбе с химическими и другими боевыми преступлениями.

Фото: mod.gov.ua

Учения, организованные при поддержке Службы внешнеполитических инструментов Европейской Комиссии, сосредотачивались на уголовном преследовании за ХБРЯ-преступления (химические, биологические, радиационные и ядерные). Участники изучали международный опыт, анализировали правовые механизмы и рассматривали пути привлечения России к ответственности за нарушение конвенций.

Несмотря на масштабные доказательства, Россия продолжает игнорировать международные нормы, используя запретные методы ведения войны. Украина и ее партнеры прилагают усилия для документирования этих преступлений и привлечения виновных в суд.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские захватчики применили на фронте неизвестное аэрозольное вещество , из-за которого украинские защитники вынуждены были менять позицию, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Кроме того, российские кафиры на фронте начали применять новое химическое оружие , сообщил командир специального разведывательного подразделения Денис Ярославский. По его словам, враг использует боеприпасы с люизитом — боевым ядовитым химическим веществом, имеющим запах похожий на цветы Пеларгонии, а цвет дыма — похожий на грязи.