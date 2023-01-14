Израиль поможет Украине бороться с российской агрессией: стали известны подробности

От передачи гуманитарной помощи Израиль переходит к поддержке Украины технологиями, связанными с умным оповещением о ракетах и дронах. Это очень важно, учитывая, что Россия в войне против Украины последнее время делает ставку именно на атаки ракетами и дронами. Как перелает портал "Комментарии", об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, пишет "Укринформ".

Флаги Украины и Израиля. Фото: из открытых источников

"Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением по ракетам и дронов. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью", — отметил дипломат.

Стоит отметить, что Украина неоднократно обращалась к Израилю за помощью. Президент Владимир Зеленский лично просил Израиль предоставить украинскому народу военную технику, чтобы помочь защитить себя от российской агрессии. Но все это время Израиль заявлял, что не готов начать поставки оружия, так как не хочет портить отношения с Москвой.

Впервые официальная позиция Израиля была обнародована в октябре 2022 года Израиль. Тогда фактически страна решила занять нейтральный статус в российско-украинской войне. Спустя некоторое время министр обороны страны Бени Ганц заявил, что Иерусалим предоставит украинцам помощь, но о передаче современных систем ПВО не может быть и речи.

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