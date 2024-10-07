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Израиль передал Украине систему Tzeva Adom: как она работает

Украина получила от Израиля систему раннего предупреждения Tzeva Adom.

сегодня, 14:00 comments1557
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Автор:
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Slava Kot

Израиль предоставил Украине систему раннего предупреждения о воздушных атаках Tzeva Adom, которая призвана улучшить защиту гражданского населения от ракетных ударов. Однако военная помощь Израилю остается ограниченной из-за опасений попадания технологий в руки третьих стран, в частности Ирана.

Израиль передал Украине систему Tzeva Adom: как она работает

Российские ракеты и дроны. Фото из открытых источников

Посол Израиля Михаил Бродский в интервью "Зеркало недели" заявил, что "все, что мы обещали, мы выполнили". По его словам, вопрос о задействовании системы следует адресовать украинскому руководству.

Система Tzeva Adom способна обнаруживать запуски ракет и беспилотников, точно рассчитывать траекторию полета и координаты возможного падения. Это позволяет сузить зону риска для населения и дать людям больше времени на укрытие. Система также определяет, сколько времени у жителей групп риска, чтобы найти убежище. В Киеве система начала проходить испытания весной 2023 года.

Украина также заинтересована в получении других израильских систем ПВО, таких как "Железный купол" или старые комплексы Patriot. Однако Израиль пока не принял окончательного решения по передаче этих технологий, поскольку сам активно использует их для защиты от ракетных угроз со стороны Ирана, Йемена и Ирака.

С начала российского вторжения Израиль отмечает, что его помощь Украине ограничивается гуманитарной помощью и нелетальным оборудованием. Иерусалим опасается, что передача оружия Украине может привести к утечке технологий в страны, поддерживающие Россию, в частности, Иран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган назвал следующую страну, которую будет атаковать Израиль.

Также "Комментарии" писали о Трампе, назвавшем ракетный удар Ирана по Израилю приближением третьей мировой войны.



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