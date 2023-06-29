logo

BTC/USD

30625.72

ETH/USD

1865.49

LTC/USD

84.72

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Израиль объяснил, почему отказывается предоставить оружие Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Израиль объяснил, почему отказывается предоставить оружие Украине

Израильский лидер ответил, почему его страна не будет посылать оружие Украине, несмотря на призывы Киева и Вашингтона.

сегодня, 10:25
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз отклонил просьбу Соединенных Штатов и Украины направить оружие для борьбы против России и дал объяснение таких действий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Израиль объяснил, почему отказывается предоставить оружие Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Нетаньяху утверждает, что у Израиля серьезные "беспокойства" из-за отправки своей военной техники в Украину, и нарядили кто-то других из западных союзников имеет подобное положение.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Премьер-министр Израиля опасается, что посланное оружие в Украину впоследствии может быть захвачено российскими войсками и передано в Иран. В частности, это касается и системы противовоздушной обороны "Железный купол", которую совместно создавали Израиль и США.

"Если бы эта система попала в руки Ирана, то миллионы израильтян остались бы беззащитными и под угрозой", — объясняет Биньямин Нетаньяху.

Кроме того Нетаньяху указывает, что израильским военным нужна "свобода действий" в Сирии. Там израильские военные уничтожают иранские цели, которые находятся вблизи российских войск.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Москва и Тегеран ужесточили свое сотрудничество. Американская разведка утверждает, что Россия покупает у Ирана дроны-камикадзе и другую военную технику. Кроме того, россияне предоставляют иранским специалистам захваченное оружие в Украине, которые впоследствии пытаются его воспроизвести и поставить на вооружение иранской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль критически реагирует на заявления Украины и вызывает объяснения посла.

Также "Комментарии" писали о том, что Израиль готовится к войне на восьми направлениях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/articles/netanyahu-revives-judicial-overhaul-stripped-of-most-controversial-piece-33160de
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!