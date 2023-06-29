Израиль объяснил, почему отказывается предоставить оружие Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз отклонил просьбу Соединенных Штатов и Украины направить оружие для борьбы против России и дал объяснение таких действий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Нетаньяху утверждает, что у Израиля серьезные "беспокойства" из-за отправки своей военной техники в Украину, и нарядили кто-то других из западных союзников имеет подобное положение.

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Премьер-министр Израиля опасается, что посланное оружие в Украину впоследствии может быть захвачено российскими войсками и передано в Иран. В частности, это касается и системы противовоздушной обороны "Железный купол", которую совместно создавали Израиль и США.

"Если бы эта система попала в руки Ирана, то миллионы израильтян остались бы беззащитными и под угрозой", — объясняет Биньямин Нетаньяху.

Кроме того Нетаньяху указывает, что израильским военным нужна "свобода действий" в Сирии. Там израильские военные уничтожают иранские цели, которые находятся вблизи российских войск.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Москва и Тегеран ужесточили свое сотрудничество. Американская разведка утверждает, что Россия покупает у Ирана дроны-камикадзе и другую военную технику. Кроме того, россияне предоставляют иранским специалистам захваченное оружие в Украине, которые впоследствии пытаются его воспроизвести и поставить на вооружение иранской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль критически реагирует на заявления Украины и вызывает объяснения посла.

Также "Комментарии" писали о том, что Израиль готовится к войне на восьми направлениях.