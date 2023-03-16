Израиль объяснил, почему не может поставлять оружие Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Берлине назвал основные причины, почему его страна не может помогать военно Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Корреспондент".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Лидер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Германию, где в столице страны встретился с канцлером Олафом Шольцом. Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи премьер-министр рассказал, что Израиль пытается сопротивляться Ирану, который стремился открыть третью линию фронта из Сирии. Потому Израиль заключил соглашение с Российской Федерацией. По словам Нетаньяху основой соглашения является то, что "что мы не будем сбивать самолеты друг друга", летающие вблизи границы Израиля со стороны Сирии. Таким образом, израильское оружие не применимо против российской армии.

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"Должен сказать достаточно прямо и откровенно, что у нас в Израиле сложное положение", — сказал Нетаньяху и добавил, что ни одна европейская страна не находится в столь сложной военной ситуации, как Израиль.

При этом премьер-министр рассказал, что Израиль готов помочь Украине реализовать комплекс оповещения ранних воздушных ударов. Таким образом, современные израильские технологии и наработки смогут помочь украинцам не прятаться постоянно в бомбоубежище.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Израиля заговорил о возможной гражданской войне в стране из-за обострения политической ситуации и постоянных протестов в стране.

Также "Комментарии" писали, что новое видео от американских спецслужб подтверждает, что россияне специально сбили беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море.



