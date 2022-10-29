Израиль может стать союзником Украины в войне: почему ситуация может измениться



















Глава МИД Украины Кулеба уверен, что Израиль изменит мнение и поможет Украине оружием. Об этом он заявил в интервью "ТСН". Министр подтвердил, что Израиль помогает Украине предоставлением разведывательных данных. Но обвинил официальные лица Тель-Авива в том, что они придумывают оправдания, чтобы не предоставлять Украине, в частности, системы ПВО. О чем говорят такие заявления главного дипломата Украины? Есть ли вероятность, что Израиль изменит свою позицию, начав таки поставлять нам вооружение и более жестко реагируя на российские и иранские действия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаги Украины и Израиля. Фото: из открытых источников

У израильтян, похоже, нет выхода, кроме как стать активнее помогать Украине

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш рассуждает так:

"Когда Иран начал поставлять россиянам дроны (которые ранее презентовал на какой-то выставке вооружений) – это была одна история. Да, неприятная для нас, да, ударившая по нашей критической инфраструктуре. Но не столь серьезная (сбивать их можно из крупнокалиберных пулеметов, зениток и так далее), как обговариваемые сейчас поставки в РФ иранских ракет. Фактически это будет тестирование данных ракет на украинской территории. И где гарантия, что эти ракеты, пройдя такие испытания, в том числе проверив нашу систему ПВО, не полетят потом по Израилю?".

По словам эксперта, украинская система ПВО отлично себя зарекомендовала. Но снова и снова испытывать ее на прочность – это ведь снова и снова находить те или иные пробоины и продолжать уничтожать нашу инфраструктуру.

"К тому же, наша ПВО несравнима с израильским "Железным куполом". Хотя бы потому, что он применим на относительно небольшой территории. Израиль ведь куда меньше Украины – и там возможно установить такую систему противовоздушной и противоракетной обороны, которая чуть ли не с 90% гарантий будет сбивать всё, что летит. А у нас это нереально, потому что территория – огромная", – поясняет Денис Богуш.

Израиль, продолжает он, хотел иметь нейтральную позицию в этой войне. Но при вступлении в конфликт Ирана, иранского вооружения, его инструкторов, у израильтян, похоже, нет выхода, кроме как стать активнее помогать Украине.

"Самим израильтянам важно пресечь любые попытки вооружить россиян иранскими ракетами. А также – предоставить Украине необходимое вооружение, включая ПВО, чтобы, в том числе, протестировать свои системы – как они будут действовать против иранских. Ведь Иран де-факто уже стал частью этой войны. Как и Беларусь. Обе эти страны воюют с Украиной на стороне России. И в такой ситуации стоять в стороне у Израиля не получится", – констатирует эксперт.

Публичное давление, публичная агитация – это тоже важная часть демократической политики

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев подчеркивает, что мир оказался гораздо более опасным и непредсказуемым, чем мы думали.

"И в контексте дипломатии – если еще недавно позиция, высказывания нашего посла в Германии Мельника (теперь уже бывшего посла) о недопустимости попыток немцев тормозить поставки вооружения Украине казались излишне радикальными, то теперь мы видим, что он не просто не перегибал палку, а делал всё правильно. Именно таким образом и нужно было действовать другим дипломатам, а также нашему высшему политическому руководству. В том числе касательно Израиля. Что уже и начали делать", – отмечает Павел Кутуев.

По его словам, мы должны понимать, что Израиль сам пребывает в, мягко говоря, непростой геополитической ситуации. В угрожающем окружении.

"И дело Украины – действовать по всем фронтам. Использовать как методы публичной дипломатии (чтобы формировать, в том числе, общественное мнение внутри Израиля – страны с динамичной демократией), так и методами более закрытыми, кулуарными, служебными (ведя переговоры за закрытыми дверями и находя точки соприкосновения)", – уверен социолог.

Он акцентирует, что публичное давление, публичная агитация – это тоже важная часть демократической политики. И она не просто уместна, но и необходима. Сводить всё к кулуарным договоренностям (мол, о поставках оружия нужно говорить тихо, за закрытыми дверьми) в этом контексте не следует.

"Нам нужна политическая поддержка со стороны народа Израиля, – поясняет Павел Кутуев. – А это достигается, в том числе, публичными заявлениями наших политиков и дипломатов – о наших потребностях, о нашей позиции, о важности поддержки Украины для всего цивилизованного мира в целом и для Израиля в частности".

Читайте также на портале "Комментарии" — Штайнмайер и Шольц активнее заговорили о поддержке Украины: как это повлияет на ход войны.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!