Изнасилования и убийства в Буче: исповедь русского солдата, сбежавшего в Испанию

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Vitalii Rozkariaka
Никита Чибрин стал очередным российским
солдатом, которого эвакуировала из страны независимая правозащитная организация
"ГУЛАГУ.НЕТ". Сейчас парень, когда-то воевавший за "русский мир" находится в
Испании, надеясь получить там политическое убежище. Об этом пишет польское
издание Wyborcza.
фото тематическое, из открытых источников
Судя по всему, Чибрин действительно не сильно
хочет возвращаться обратно в Россию, ведь сейчас он открыто называют свою
страну – агрессором, безосновательно развязавшем войну в Украине. Более того,
молодой человек готов предстать перед трибуналом и дать показания против
российских властей, а также рассказать о военных преступлениях, совершенных его
соотечественниками в Украине. Чубрин, к слову, является одним из солдатов той
самой бригады (64-й ОМСБр), которая обвиняется в совершении зверских убийств и
изнасилований в Буче.
"Мне нечего скрывать. То, что происходит в
Украине – это преступная и жестокая война, развязанная Россией. Сейчас я готов
сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие", — рассказывает
27-летний парень The Guardian.
Из рассказов Чибрина, во время пребывания его
бригады в Буче, он видел, как его собратья угоняли и поджигали автомобили,
разрушали дома и квартиры, воровали драгоценности и выносили из жилищ всю
возможную технику.
"Они все сошли с ума. Они чувствовали невероятную
власть над людьми и городом, ведь у них было все для запугивания и властвования
– оружие, танки, сила", — говорит Чибрин.
Помимо этого, парень вкратце рассказал, как
однажды жертвами четырех российских оккупантов стали мать с дочерью, они по
очереди были изнасилованы группой солдат.
В настоящее время бывший военнослужащий
готовиться к даче более подробных показаний перед международным трибуналом,
после чего намерен подать заявление на получение статуса беженца в Испании.
Напомним, ранее мы сообщали, что найденные на
одесском вокзале львята спасены – они находятся в одном из зоопарков Польши.
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