Изнасилования и убийства в Буче: исповедь русского солдата, сбежавшего в Испанию

Никита Чибрин стал очередным российским солдатом, которого эвакуировала из страны независимая правозащитная организация "ГУЛАГУ.НЕТ". Сейчас парень, когда-то воевавший за "русский мир" находится в Испании, надеясь получить там политическое убежище. Об этом пишет польское издание Wyborcza.

фото тематическое, из открытых источников

Судя по всему, Чибрин действительно не сильно хочет возвращаться обратно в Россию, ведь сейчас он открыто называют свою страну – агрессором, безосновательно развязавшем войну в Украине. Более того, молодой человек готов предстать перед трибуналом и дать показания против российских властей, а также рассказать о военных преступлениях, совершенных его соотечественниками в Украине. Чубрин, к слову, является одним из солдатов той самой бригады (64-й ОМСБр), которая обвиняется в совершении зверских убийств и изнасилований в Буче.

"Мне нечего скрывать. То, что происходит в Украине – это преступная и жестокая война, развязанная Россией. Сейчас я готов сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие", — рассказывает 27-летний парень The Guardian.

Из рассказов Чибрина, во время пребывания его бригады в Буче, он видел, как его собратья угоняли и поджигали автомобили, разрушали дома и квартиры, воровали драгоценности и выносили из жилищ всю возможную технику.

"Они все сошли с ума. Они чувствовали невероятную власть над людьми и городом, ведь у них было все для запугивания и властвования – оружие, танки, сила", — говорит Чибрин.

Помимо этого, парень вкратце рассказал, как однажды жертвами четырех российских оккупантов стали мать с дочерью, они по очереди были изнасилованы группой солдат.

В настоящее время бывший военнослужащий готовиться к даче более подробных показаний перед международным трибуналом, после чего намерен подать заявление на получение статуса беженца в Испании.

Напомним, ранее мы сообщали, что найденные на одесском вокзале львята спасены – они находятся в одном из зоопарков Польши.

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