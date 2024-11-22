Изменят ли ход войны Storm Shadow: на Западе дали прогноз

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Кравцев Сергей
Ракеты Storm Shadow и разрешение на использование их для ударов по территории России не изменят ход войны в Украине. Такую оценку дал директор по военным наукам британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Мэтью Севилл. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".
Удары по России. Фото: из открытых источников
В то же время отмечается, что есть большая вероятность, что успехи Украины в Курской области России станут "ключевым козырем" на переговорах после того, как Дональд Трамп официально станет 47-м президентом США, учитывая активное продвижение войск РФ на востоке Украины.
В материале отмечается, что Россия несет колоссальные потери, но, несмотря на это, продолжает наступать. Чтобы помочь Киеву удержать линию до президентства Трампа, США приняли решение о поставках Украине противопехотных мин.
Также The Times отмечает, что ситуация на фронте во многом будет зависеть от погоды зимой. Как сказал Севилл, Украина надеется на относительно мягкую зиму, которая должна затормозить продвижение российских войск. Если же будет слишком холодно, земля замерзнет, и это точно не зовет продвижения путинской армии.
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