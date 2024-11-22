Изменят ли ход войны Storm Shadow: на Западе дали прогноз

Ракеты Storm Shadow и разрешение на использование их для ударов по территории России не изменят ход войны в Украине. Такую оценку дал директор по военным наукам британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Мэтью Севилл. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Удары по России. Фото: из открытых источников

"Влияние Storm Shadows будет достаточно ограничено и в основном сосредоточено вокруг Курской области. Это дефицитный ресурс, они [Украина] бережно относятся к нему", — отметил эксперт.

В то же время отмечается, что есть большая вероятность, что успехи Украины в Курской области России станут "ключевым козырем" на переговорах после того, как Дональд Трамп официально станет 47-м президентом США, учитывая активное продвижение войск РФ на востоке Украины.

"За последний месяц темпы российского прогресса ускорились. Украинцы истощены. Они физически и морально устали. Отдыха нет", — добавил Севилл.

В материале отмечается, что Россия несет колоссальные потери, но, несмотря на это, продолжает наступать. Чтобы помочь Киеву удержать линию до президентства Трампа, США приняли решение о поставках Украине противопехотных мин.

Также The Times отмечает, что ситуация на фронте во многом будет зависеть от погоды зимой. Как сказал Севилл, Украина надеется на относительно мягкую зиму, которая должна затормозить продвижение российских войск. Если же будет слишком холодно, земля замерзнет, и это точно не зовет продвижения путинской армии.

"Даже, если Трампу удастся добиться успеха в переговорах о прекращении огня, нет никаких гарантий, что Россия или Украина будут сотрудничать. Если уж на то пошло, Россия заинтересована в том, чтобы затянуть конфликт, чтобы получить больше выгод", — добавили в The Times.

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