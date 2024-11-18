logo

BTC/USD

92511.69

ETH/USD

3099.35

LTC/USD

86.26

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Изготовляют десятками: в ГУР рассказали о сотнях накопленных РФ ракет
commentss НОВОСТИ Все новости

Изготовляют десятками: в ГУР рассказали о сотнях накопленных РФ ракет

Предприятия ВПК России могут производить 40-50 единиц ракет Х-101 ежемесячно

18 ноября 2024, 20:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Россия по состоянию на 11 ноября 2024 года имела на вооружении не менее 300 крылатых ракет Х-101, которые могут быть использованы для нанесения ударов по территории Украины. Об этом сообщают источники издания . в силах обороны Украины.

Изготовляют десятками: в ГУР рассказали о сотнях накопленных РФ ракет

Ракетный удар РФ по Украине (фото из открытых источников)

Часть этих ракет страна-агрессор уже применила в ходе последних массированных обстрелов. В то же время, эксперты считают, что Россия способна продолжать производство этих ракет в значительных объемах.

Как отметил в комментарии для Канала 24 представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, оборонно-промышленный комплекс России имеет немалый потенциал для производства Х-101.

"По оценкам военной разведки Украины, предприятия ВПК России могут производить 40-50 единиц таких ракет ежемесячно", — заявил Юсов.

По его словам, это позволяет России удерживать на вооружении значительный арсенал ракет воздушного базирования, несмотря на использование в боевых действиях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ГУР показали российские дроны из фанеры и компонентами США и других стран. На портале ГУР МО Украины War&Sanсtions опубликована компонентная база очередного российского дрона — "гербера". Государство-агрессор россия составляет такие многозадачные БПЛА на заводе в городе елабуга.

Аппарат Гербера может нести боевую часть как камикадзе и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов. Этот БПЛА имитирует shahed-136/герань-2 и массово используется россией для перегрузки украинской противовоздушной обороны.
За счет использования простых материалов (фанера, пенопласт) "гербера" в десятки раз дешевле "шахеда/герань". Впрочем, строение этого дрона содержит уже привычный для российского оружия набор компонентов иностранных производителей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukraine/events/skolko-rossiya-mozhet-proizvodit-raket-x-101-v-mesyac-50467375.html
Теги:

Новости

Все новости