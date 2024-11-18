Изготовляют десятками: в ГУР рассказали о сотнях накопленных РФ ракет

Россия по состоянию на 11 ноября 2024 года имела на вооружении не менее 300 крылатых ракет Х-101, которые могут быть использованы для нанесения ударов по территории Украины. Об этом сообщают источники издания . в силах обороны Украины.

Ракетный удар РФ по Украине (фото из открытых источников)

Часть этих ракет страна-агрессор уже применила в ходе последних массированных обстрелов. В то же время, эксперты считают, что Россия способна продолжать производство этих ракет в значительных объемах.

Как отметил в комментарии для Канала 24 представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, оборонно-промышленный комплекс России имеет немалый потенциал для производства Х-101.

"По оценкам военной разведки Украины, предприятия ВПК России могут производить 40-50 единиц таких ракет ежемесячно", — заявил Юсов.

По его словам, это позволяет России удерживать на вооружении значительный арсенал ракет воздушного базирования, несмотря на использование в боевых действиях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ГУР показали российские дроны из фанеры и компонентами США и других стран. На портале ГУР МО Украины War&Sanсtions опубликована компонентная база очередного российского дрона — "гербера". Государство-агрессор россия составляет такие многозадачные БПЛА на заводе в городе елабуга.

Аппарат Гербера может нести боевую часть как камикадзе и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов. Этот БПЛА имитирует shahed-136/герань-2 и массово используется россией для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

За счет использования простых материалов (фанера, пенопласт) "гербера" в десятки раз дешевле "шахеда/герань". Впрочем, строение этого дрона содержит уже привычный для российского оружия набор компонентов иностранных производителей.