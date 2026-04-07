Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война с Россией Изготовка много баллистики и "Кинжалов": украинцев предупредили о большой опасности на Пасху
Изготовка много баллистики и "Кинжалов": украинцев предупредили о большой опасности на Пасху

Жданов подчеркнул, что распределение ракет по типам позволяет Кремлю сохранять свой ударный потенциал и стратегические резервы.

7 апреля 2026, 08:30
Клименко Елена

Военный аналитик Олег Жданов считает , что в период Страстной недели нельзя исключать вероятность новой масштабной атаки со стороны России. По его оценке ситуация остается неопределенной: существует примерно одинаковое количество факторов как в пользу такого развития событий, так и против него.

Эксперт отмечает, что риск удара оценивается как "пятьдесят на пятьдесят", поэтому украинцам следует сохранять бдительность. Тем более, по информации военных, противник уже накопил значительные запасы ракетного вооружения, в том числе баллистических ракет, а также комплексов типа "Кинжал" и "Искандер". Это свидетельствует о том, что технические возможности для проведения массированного обстрела у врага есть. Кроме того, российская сторона хорошо осведомлена о потенциале украинской системы противовоздушной обороны, в частности, о перехвате баллистических целей.  

Жданов также обращает внимание на смену тактики противника. В последнее время российские войска комбинируют разные типы ракет, не используя их одновременно в полном объеме. Такой подход позволяет не только поддерживать интенсивность атак, но и сохранять ресурсы для дальнейших операций. Если раньше удары преимущественно осуществлялись крылатыми ракетами, то в следующий раз, по его словам, может быть сделана ставка именно на баллистику.

Отдельно эксперт подчеркивает опасность для гражданского населения, особенно в местах скопления людей. По его словам, решение о применении баллистических ракет может быть принято в любой момент, и этот фактор обязательно следует учитывать.  

В то же время Жданов не исключает и противоположного сценария. Он отмечает, что Россия может воздержаться от масштабного удара именно в праздничный период, если это будет невыгодно с политической или стратегической точки зрения. По его словам, международный контекст также играет немаловажную роль: действия других государств могут повлиять на решение Кремля. Таким образом, хотя угроза остается реальной, существует шанс, что в ближайшие дни массированной атаки удастся избежать.

"Комментарии" уже писали, что польский журналист Павел Боболович заявил, что в Венгрии существует реальная вероятность введения чрезвычайного положения и переноса выборов. Такие меры могут быть частично обусловлены влиянием российских сил, уже пытающихся вмешаться в избирательный процесс и открыто поддерживающих действующую власть.



Источник: https://tsn.ua/exclusive/chy-hotuye-putin-masovanyy-obstril-ukrayiny-u-velykodniy-tyzden-pro-shcho-poperedyv-zdanov-3056693.html
