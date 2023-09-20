Избиение работниками ТЦК мужчины во Львовской области: появились новые подробности

Сотрудников ТЦК во Львовской области, которые оказались причастными к избиению гражданского человека, намерены арестовать. Об этом сообщила советница по коммуникации ДБР Татьяна Сапьян во время эфира телемарафона.

Работники ТЦК избили мужчину во Львовской области (фото из открытых источников)

"В ближайшее время, я думаю до конца этого дня, будет объявлено подозрение и будет избираться для подозреваемых мера пресечения. Это содержание под стражей без альтернативы внесению залога", — подчеркнула представительница ДБР.

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Она рассказала, что сейчас гражданин, которого избивали, находится на обследовании в больнице. Пострадавший мужчина сам из Харьковского региона, он призывного возраста.

"Как он оказался в ТЦК естественно возникает вопрос. Оказалось, что он был задержан на границе с Польшей, он пытался нелегально пересечь границу. И соответственно был составлен протокол о нарушении правил пересечения государственной границы. Но за такое нарушение есть административная ответственность. Человек мог просто заплатить штраф", — отметила советница ДБР.

Однако задержанного направили в ТЦК. Ему предлагали пойти туда и стать на учет, ведь он военнообязан. Представители ТЦК советовали ему пройти военно-врачебную комиссию и идти на службу.

"Сейчас следствием установлено, что он отказался. А то, что мы с вами увидели на видео, становится продолжение тех событий. Но это вовсе не оправдывает действий работников ТЦК", — завершила представительница ДБР.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Львовщине работник ТЦК с пистолетом в руках избил мужчину. Во Львовской области произошел новый скандал с участием территориального центра комплектования. В сети появилось видео, где видно, что военком с пистолетом в руках жестоко избивает мужчину. Кроме того, он говорил мужчине, что "его никто не найдет".