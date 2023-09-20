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Избиение работниками ТЦК мужчины во Львовской области: появились новые подробности

Сотрудников ТЦК во Львовской области должны поместить под стражу

сегодня, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Сотрудников ТЦК во Львовской области, которые оказались причастными к избиению гражданского человека, намерены арестовать. Об этом сообщила советница по коммуникации ДБР Татьяна Сапьян во время эфира телемарафона.

Избиение работниками ТЦК мужчины во Львовской области: появились новые подробности

Работники ТЦК избили мужчину во Львовской области (фото из открытых источников)

"В ближайшее время, я думаю до конца этого дня, будет объявлено подозрение и будет избираться для подозреваемых мера пресечения. Это содержание под стражей без альтернативы внесению залога", — подчеркнула представительница ДБР.


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Она рассказала, что сейчас гражданин, которого избивали, находится на обследовании в больнице. Пострадавший мужчина сам из Харьковского региона, он призывного возраста.

"Как он оказался в ТЦК естественно возникает вопрос. Оказалось, что он был задержан на границе с Польшей, он пытался нелегально пересечь границу. И соответственно был составлен протокол о нарушении правил пересечения государственной границы. Но за такое нарушение есть административная ответственность. Человек мог просто заплатить штраф", — отметила советница ДБР.

Однако задержанного направили в ТЦК. Ему предлагали пойти туда и стать на учет, ведь он военнообязан. Представители ТЦК советовали ему пройти военно-врачебную комиссию и идти на службу.

"Сейчас следствием установлено, что он отказался. А то, что мы с вами увидели на видео, становится продолжение тех событий. Но это вовсе не оправдывает действий работников ТЦК", — завершила представительница ДБР.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Львовщине работник ТЦК с пистолетом в руках избил мужчину. Во Львовской области произошел новый скандал с участием территориального центра комплектования. В сети появилось видео, где видно, что военком с пистолетом в руках жестоко избивает мужчину. Кроме того, он говорил мужчине, что "его никто не найдет".



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