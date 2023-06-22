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Из-за подрыва Каховской ГЭС в Днепре наблюдается превышение определенных веществ

Подрыв Каховской ГЭС и последующее уничтожение Каховского водохранилища повлияло на экологическую ситуацию всего региона

22 июня 2023, 16:33
Автор:
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Константин Куликов
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В Днепре сохраняется превышение некоторых веществ, передает в телеграмме Херсонская ОВА. Об этом сообщают "Комментарии".

Из-за подрыва Каховской ГЭС в Днепре наблюдается превышение определенных веществ

Из-за подрыва ГЭС ухудшилось качество воды в Днепре

"Экологи провели очередное исследование качества воды. Пробы были отобраны в районе Антоновского железнодорожного моста. Результаты показали превышение общего железа в 2,4 раза, взвешенных веществ — в 1,36 раза", — говорится в сообщении.


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Напомним, что на рассвете 6 июня стало известно о частичном разрушении дамбы Каховской ГЭС. Украинские власти обвинили в подрыве дамбы захватившие, заминировавшие и контролировавшие гидроэлектростанцию российские оккупационные силы от 24 февраля 2022 года. Российские оккупационные власти утверждают, что это ВСУ ночью обстреляли и повредили дамбу Каховской ГЭС.

Многочисленные эксперты уже заявили, что разрушение дамбы произошло, вероятнее всего, из-за закладки большого количества взрывчатки на ГЭС, которую контролируют войска РФ.

Тем временем, Молдова резко отреагировала на угрозы представитель оккупационной администрации Херсонской области. Российский представитель оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина нанесла удары по мостам вблизи города Чонгар и пригрозил атаковать украинские и молдавские объекты инфраструктуры.

Зеленский сделал заявление о контрнаступлении. Президент Украины предупредил – настоящее наступление ВСУ еще впереди, идет только подготовка.

А Офис Генпрокурора назвал количество экоцидов в Украине, за которыми стоит Россия. Советник генпрокурора Украины Максим Попов заявил, что Россия совершила 190 уголовных преступлений против окружающей среды в Украине, из них 14 подпадает под определение экоцида.



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