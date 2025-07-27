Из-за обстрелов РФ переместили все ТЦК в одном регионе Украины: как это повлияло на мобилизацию

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
На фоне серии российских атак по территориальным центрам комплектования в Украине все подразделения ТЦК и СП в Полтавской области были срочно перемещены в новые локации. Несмотря на это, мобилизационная система продолжает работу, а цифровизация и рассредоточение помогают сохранять эффективность в работе учреждения.
Военнослужащие ТЦК. Фото из открытых источников
Спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин в эфире Украинского радио "Полтава" рассказал об изменениях в работе местных военкоматов. По его словам, несмотря на повреждения инфраструктуры работа ТЦК была возобновлена в сжатые сроки, а сами сотрудники центров комплектования были рассредоточены.
Спикер ТЦК добавил, что документальные архивы, в том числе личные дела пенсионеров и ветеранов, не пострадали. Часть документации была оперативно вывезена, а информация о призывниках и военнообязанных была оцифрована.
По словам Истомина, причиной атак России по ТЦК была попытка дестабилизировать мобилизационный процесс или ударить по военным и гражданским. Однако это не повлияло на системное функционирование ТЦК.
Полтавщина стала одним из регионов, где ТЦК оказались под атакой. С конца июня российские войска нанесли удары по ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине уже работают мобильные ТЦК. В Верховной Раде разъяснили формат.
Также "Комментарии" писали, что в Полтавской области гражданские сорвали отправку мобилизованных на полигон.