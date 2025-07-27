Из-за обстрелов РФ переместили все ТЦК в одном регионе Украины: как это повлияло на мобилизацию

На фоне серии российских атак по территориальным центрам комплектования в Украине все подразделения ТЦК и СП в Полтавской области были срочно перемещены в новые локации. Несмотря на это, мобилизационная система продолжает работу, а цифровизация и рассредоточение помогают сохранять эффективность в работе учреждения.

Военнослужащие ТЦК. Фото из открытых источников

Спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин в эфире Украинского радио "Полтава" рассказал об изменениях в работе местных военкоматов. По его словам, несмотря на повреждения инфраструктуры работа ТЦК была возобновлена в сжатые сроки, а сами сотрудники центров комплектования были рассредоточены.

"Различные службы работают в разных зданиях, и это обуславливает определенные неудобства, но критического ничего нет. Работаем в штатном режиме над комплектованием Сил обороны, прежде всего, и, конечно, над социальной поддержкой семей военнослужащих, ветеранов", — рассказал Истомин.

Спикер ТЦК добавил, что документальные архивы, в том числе личные дела пенсионеров и ветеранов, не пострадали. Часть документации была оперативно вывезена, а информация о призывниках и военнообязанных была оцифрована.

По словам Истомина, причиной атак России по ТЦК была попытка дестабилизировать мобилизационный процесс или ударить по военным и гражданским. Однако это не повлияло на системное функционирование ТЦК.

"Россиянам абсолютно безразлично, кого убивать. Это могли быть как гражданские ТЦК и СП, так и случайные посетители, случайные прохожие. Ведь в большинстве своем ТЦК, подчеркиваю, находились в плотной городской застройке", — рассказал спикер.

Полтавщина стала одним из регионов, где ТЦК оказались под атакой. С конца июня российские войска нанесли удары по ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине уже работают мобильные ТЦК. В Верховной Раде разъяснили формат.

Также "Комментарии" писали, что в Полтавской области гражданские сорвали отправку мобилизованных на полигон.