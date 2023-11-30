Из-за мобилизации у Кремля могут возникнуть проблемы: в США раскрыли подробности

Попытки России создать новые боевые подразделения, или пополнить потери в уже существующих частях путем мобилизации мужчин из стран Центральной Азии могут принести Кремлю новые проблемы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, настойчивость российских властей в использовании населения стран Центральной Азии для мобилизации, вероятно, создаст напряжений между страной-агрессором и ее соседями. Последние все чаще используют законы о борьбе с наемниками для наказания граждан, воевавших против Украины на стороне РФ.

В частности, 28 ноября суд Казахстана приговорил Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам лишения за то, что он воевал в артиллерийском подразделении ЧВК "Вагнера" под Бахмутом. Подобные решения до этого принимали суды Узбекистана и Кыргызстана.

Российские праворадикальные источники раскритиковали власти Казахстана и обвинили их в якобы "антироссийской" позиции. По мнению аналитиков, если количество таких дел будет увеличиваться, то и уровень напряжения в РФ и в ее международных отношениях будет меняться.

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