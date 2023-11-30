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Из-за мобилизации у Кремля могут возникнуть проблемы: в США раскрыли подробности

Аналитики ISW считают, что мобилизация мужчин из стран Центральной Азии может принести новые проблемы РФ

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Попытки России создать новые боевые подразделения, или пополнить потери в уже существующих частях путем мобилизации мужчин из стран Центральной Азии могут принести Кремлю новые проблемы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Из-за мобилизации у Кремля могут возникнуть проблемы: в США раскрыли подробности

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, настойчивость российских властей в использовании населения стран Центральной Азии для мобилизации, вероятно, создаст напряжений между страной-агрессором и ее соседями. Последние все чаще используют законы о борьбе с наемниками для наказания граждан, воевавших против Украины на стороне РФ.


В частности, 28 ноября суд Казахстана приговорил Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам лишения за то, что он воевал в артиллерийском подразделении ЧВК "Вагнера" под Бахмутом. Подобные решения до этого принимали суды Узбекистана и Кыргызстана.

Российские праворадикальные источники раскритиковали власти Казахстана и обвинили их в якобы "антироссийской" позиции. По мнению аналитиков, если количество таких дел будет увеличиваться, то и уровень напряжения в РФ и в ее международных отношениях будет меняться.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год, почти треть которого, впервые в истории РФ, пойдет на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса. Заложенная на оборону сумма (10,775 триллиона рублей) на 70% больше, чем в 2023-м. Тем временем, в США намерены вскоре принять свой бюджет, обещая не забыть там и поддержку Украины. О чем говорит и к чему может привести гонка военных бюджетов в ракурсе российско-украинской войны и не только? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-29-2023
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