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Из возвращенных военнопленных 20% считались пропавшими

Украина делает невозможное, возвращая ныне военнопленных

сегодня, 20:17
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Автор:

Моесеенко Валентина

Об этом рассказал представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко во время круглого стола в Military Media Center, пишут "Комментарии".

Из возвращенных военнопленных 20% считались пропавшими

Почти 20% возвращенных из плена украинцев имели статус пропавших без вести

По его словам, из 2235 возвращенных из российского плена около 20% — люди, имевшие статус пропавших без вести, хотя не было никакого подтверждения, доказательных фактов того, что они находятся в плену.


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"Если есть хоть маленькая надежда, что человек жив, мы будем требовать от российской стороны возвращения его домой. Работа не прекратится, пока мы не вернем всех, живых и погибших", — отметил Охрименко.

Представитель Координационного штаба также подчеркнул, что Украина делает невозможное, возвращая ныне военнопленных, ведь даже Женевскими конвенциями предусмотрено возвращение военнопленных по окончании боевых действий.

Офис уполномоченного Верховной рады по правам человека подписал меморандум о сотрудничестве с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции для дополнительной верификации украинских военнопленных.

"Офис уполномоченного и КНИИСЕ договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения гарантий государственной защиты конституционных прав и свобод граждан, углубленном взаимодействии в области технического и информационного обеспечения проведения судебных экспертиз и экспертных исследований", — сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.

Как писали "Комментарии", Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Украину и сделал неожиданное заявление о том, что все члены альянса согласны с будущим членством Украины.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что война в Украине завершится только с изменением режима в Кремле. Такое мнение высказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

Читайте также на сайте "Комментарии" — эксперт объяснил, может ли Украина перенести контрнаступление на осень.



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