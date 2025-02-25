Из Украины массово будут выезжать молодые мужчины: названы главные причины

Жители Закарпатской, Черновицкой областей и Киева чаще задумываются о переезде за границу, тогда как меньше других на это готовы жители Херсонской, Сумской, Львовской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Ивано-Франковской областей.

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По результатам исследования аналитического центра Rating Lab, за последние шесть месяцев 25% опрошенных активно думали об эмиграции. Среди молодежи (16-34 года) этот показатель составляет 40%, в то время как среди старших — всего 6%. Мужчины в целом больше подвержены размышлениям о выезде, особенно в возрастной категории 25-34 года, где 51% планируют покинуть страну или рассматривают такую возможность.

Согласно исследованию, также есть значительные отличия в возможностях миграции. У молодых мужчин чаще есть финансовые возможности для переезда, но сталкиваются с юридическими ограничениями. Женщины имеют больше шансов для пересечения границы, но имеют финансовые трудности. Мужчины, кроме того, чаще воспринимают миграцию как постоянную, особенно в возрасте 25-34 (27%) и 35-44 (19%).

Основные причины миграции:

· Лучшие условия жизни за границей – 63%

· Военные риски – 60%

· Перспективы для будущего детей – 43%

42% респондентов, серьезно планирующих выезд, уже активно откладывают деньги, изучают языки и ищут информацию о странах, куда могут эмигрировать. При этом четверть из них начала оформлять документы. Те, кто иногда задумывается об эмиграции, обычно не занимаются подготовкой.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинцы, выехавшие за границу из-за войны, могут не возвращаться из-за страха стигматизации и маргинализации. Об этом заявила директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова в рамках проекта общественной инициативы "Игла" — "Мосты Украины".