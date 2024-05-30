Из каких областей больше всего осужденных изъявили желание пойти на защиту Украины

В Офисе генпрокурора сообщили, что на службу в ВСУ присоединилось 775 осужденных. Кроме того, в суд поступило 2402 ходатайства от осужденных по желанию проходить военную службу.



Заключенные могут присоединиться к украинской армии. Фото из открытых источников

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что из 2402 заявлений от заключенных, прокуроры рассмотрели и удовлетворили 1843 обращения. Из них 775 осужденных присоединились к рядам ВСУ и встали на защиту Украины.

Также правоохранители указали области, которые оказались лидерами по количеству осужденных, изъявивших желание пойти в армию.

"Выявили желание защитить Родину больше всего осужденных, отбывающих наказание в учреждениях в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской области", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, что 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины, ранее поддержанный Верховной Радой, позволяющий осужденным присоединиться к украинским силам и воевать против россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Министерства юстиции Денис Малюска рассказал, что кроме осужденных мужчин в ряды ВСУ также могут присоединиться и заключенные женщины, если изъявят такое желание.

Также "Комментарии" писали, что украинский военный из 3-й ОШБр Максим Жорин посоветовал военнообязанным обратить внимание на обучение перед мобилизацией. По его словам, у него есть вопросы подготовки в учебных центрах, поэтому лучше военнообязанным самостоятельно выбрать себе подразделение, где он может пройти качественное обучение.