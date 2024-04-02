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Итальянский посол объяснил, как Путин видит Украину

Посол Италии в Украине Пьер Франческо Дзадзо считает, что Владимир Путин благодаря идеологии русского мира видит Украину исключительно частью России.

сегодня, 13:55
Автор:
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Slava Kot
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Посол Италии в Украине Пьер Франческо Дзадзо рассказал, что для российского диктатора Владимира Путина Украины не существует. Для него Украина должна быть частью России. Также Путин отрицает национальную идентичность украинцев.

Итальянский посол объяснил, как Путин видит Украину

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Итальянский посол Пьер Дзадзо в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал, что работал в России и убедился на личном опыте в позиции Владимира Путина относительно Украины.

"Я абсолютно уверен, это мое наблюдение, потому что я тоже работал в России раньше: для Путина Украины не существует... Для него Украина – это часть России. Он категорически отрицает украинскую национальную идентичность", — сказал дипломат.

Посол Италии в Украине объясняет, что, опираясь на идеологию "русского мира", Путин и его режим считает украинцев и россиян одной нацией.

Несмотря на это, Пьер Дзадзо указывает, что Путин ошибся, и взгляды российского диктатора относительно Украины оказались ложными.

"Его наибольшей ошибкой было считать, что русскоязычные люди в Украине также являются русофилами. На сегодняшний день украинцы имеют сильную национальную идентичность, особенно среди молодежи. Я вижу, как она изменилась с 2014 года. Причем, не имеет значения, на каком языке они говорят", – сказал Дзадзо.

Пьер Дзадзо добавил, что именно Путин может остановить войну, если выведет российские войска из Украины. Однако российский диктатор надеется, что люди устанут от войны и пойдут на временное перемирие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский политолог допустил убийство Путина. По его словам, окружение Путина не верит ему и понимает, что без диктатора жить станет лучше.

Также "Комментарии" писали о заявлении Путина, в котором он назвал условия для атаки России по союзникам Украины.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/977583.html
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