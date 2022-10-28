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ISW: Путин подтвердил цель войны в Украине

Путин подтвердил неизменную цель – хочет уничтожить украинское государство

сегодня, 07:32 comments2405
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Автор:

Кравцев Сергей

При таких обстоятельствах, когда российский президент Путин продолжает говорить о том, что не признает суверенитет Украины и не считает самостоятельным такое государство Украина, ни о каких мирных переговорах Украины и России и речи быть не может. Фактически Путин в очередной раз в новом своем заявлении подтвердил готовность продолжать войну. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

ISW: Путин подтвердил цель войны в Украине

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики считают, что Путин заявил, что "единственной реальной гарантией украинского суверенитета" может быть только Россия, которая "создала" Украину. Его заявления отвергают юридический факт, что Российская Федерация признала суверенитет Украины, и что украинский народ существует как отдельная нация.

Увековечение Путиным нарратива о том, что Украина и Россия являются единым народом, разделенным на разные государства произвольными историческими обстоятельствами, свидетельствует о его неизменной цели уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа.

Также аналитики института отметили, что войска РФ продолжают проводить оборонительные приготовления вдоль восточного берега Днепра в Херсонской области. Российские источники утверждают, что украинские войска провели ограниченные наземные атаки в Херсонской области. Оккупанты продолжают наступательные действия в Донецкой области. Российские военные разослали мобилизационные повестки иностранным гражданам, работающим в России.

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Также издание "Комментарии" сообщало - новые заявления Путина об Украине: как их понимать – стоит ли на них реагировать Киеву и Западу.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-27
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