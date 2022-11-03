ISW: Путин готовится к длительной войне в Украине, но есть одна весомая проблема

Кремль смирился с тем, что война в Украине будет затяжной, но до сих пор не решен ряд проблем, которые мешают российской армии выполнять проставленные задачи. Россия испытает острый дефицит ракет и снарядов. Поэтому Кремлю приходится идти на то, чтобы закупать вооружение в Иране и Северной Корее. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: УНИАН

Американские эксперты отметили, что на заседании Координационного совета Вооруженных сил РФ Путин заявил, что правительство должно обеспечить активную конкуренцию между производителями военного вооружения.

Аналитики обратили внимание, что на заседании Координационного совета Вооруженных сил РФ Путин заявил, что правительство должно обеспечить активную конкуренцию между производителями военного вооружения.

"Поставки иранских дронов-камикадзе и баллистических ракет в Россию увеличат зависимость страны-агрессора от систем вооружения из Ирана", – отмечаются в ISW.

Эксперты отметили, что зависимость России от поставок оружия от государств, которые годами находятся под жесткими санкциями, дают реальную оценку тому, сможет ли российская промышленность в короткие сроки удовлетворить потребности армии.

Сейчас в партнерах у Путина только Беларусь, но это тоже один из инструментов психологического давления. Аналитики ISW отмечают, что российские и белорусские официальные лица продолжают освещать двустороннее оборонное сотрудничество между странами как способ увековечения все той же информационной операции. Мол, Беларусь вступит в войну против Украины. Однако, аналитики считают такой сценарий маловероятным.

Однако Путин и Лукашенко продолжают демонстрировать союзную деятельность. Так, вчера Россия и Беларусь провели ежегодное заседание Совместной коллегии министерств обороны с целью "укрепления общего военного потенциала" для противодействия "вызовам и угрозам" военного характера.

Такие заявления, вероятно, имеют целью в очередной раз показать миру лояльность Беларуси к России и представить Западу имидж белорусско-российского военного единства. Мол, хоть какая-то есть, хоть какой-то партнер, отметили в ISW.

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