ISW: Путин добивается переговоров, но явно не с Украиной

Политика, которую проводит российское руководство заключается в полном игнорировании призывов Украины к миру. Кремль продолжит концентрировать свое недовольство за рубежом и игнорировать Украину как суверенное государство, поддерживая текущие информационные операции, направленные на то, чтобы заставить Запад пойти на уступки и оказать давление на Киев для переговоров. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, Кремль обычно изображает Украину пешкой Запада, лишенной какого-либо фактического суверенитета, чтобы лишить украинских чиновников права участвовать в будущих прямых переговорах и вместо этого представить переговоры с Россией как обязанность западных официальных лиц.

Москва подчеркивает свое недовольство Западом по поводу войны в Украине, а не самой Украиной, чтобы извлечь выгоду и создать динамику, в которой западные официальные лица чувствуют себя вынужденными идти на упреждающие уступки, чтобы заманить Россию за стол переговоров, отмечают эксперты.

По мнению эспертов, Кремль будет постоянно изображать украинских чиновников как ненужно затягивающих войну, в то же время повторяя свои военные цели, пытаясь повлиять на западных чиновников, чтобы они заставили Украину вести переговоры на более выгодных для России условиях. Именно поэтому министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль будет продолжать искать военное решение войны до тех пор, пока США не примут его требования и не заставят Украину сделать то же самое.

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