История выбора: как война приходит в каждую семью

22-летний Тарас из Луцка присоединился к 63-й отдельной механизированной бригаде в составе 3-го армейского корпуса, выбрав подразделение, где раньше служил его отец.

Сын в 22 года пошел на войну отомстить за отца

Парень рассказывает, что это решение было для него личным. Он знал многих военных из этой бригады и чувствовал связь с подразделением еще до того, как сам вступил в армию.

В гражданской жизни Тарас занимался перевозкой товаров между Украиной и странами Европы. После начала полномасштабной войны его жизнь поменялась, но окончательное решение пойти на службу он принял не сразу.

В 2024 году погиб его отец — военный, выполнявший боевое задание в составе группы зачистки. После потери Тарас переживал сложный период и долгое время не мог определиться со своим дальнейшим путём.

По его словам, на принятие решения ушло около полутора лет. В это время он многое переосмысливал, пытался справиться с эмоциями и постепенно приходил к пониманию, что хочет продолжить дело отца.

Окончательное решение он принял 14 февраля. До последнего не сообщал об этом родным. Сначала поехал в Киев, прошел военно-врачебную комиссию, а уже по дороге на восток сообщил матери и девушке.

Реакция семьи была эмоциональной — мать пыталась отказать, однако Тарас говорит, что привык отвечать за свои решения и не отступать от них.

Сейчас он проходит службу и планирует работать с беспилотниками, в частности, управлять дронами типа "Mavic". По его словам, это выглядит проще со стороны, чем есть на самом деле.

Свою мотивацию он формулирует просто: защита и личная ответственность. В то же время, не скрывает и другого — желания отомстить за гибель отца.

