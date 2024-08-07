В 1918 году именно с Суджи начиналась вторая попытка Советской России оккупировать Украину. Там, отмечает политтехнолог Олег Постернак, находилось марионеточное промосковское правительство, подготовленное для оккупированной Украины.

Бои в Курской области

В 2024 г., говорит эксперт, Суджа находится под потенциальной возможностью оккупации со стороны Украинского государства. На Курщине, входящей в анклав исторической Украины, бушуют бои с российской армией, добавил он.

"У истории есть свое чувство юмора. Но в символическом пространстве на будущее следствие уже есть – так в массовом сознании рисуется реанимация проекта Великой Украины", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что операцию в Курщине демонстративно проводят именно украинские военные. Они называют Путина "мертвым", потому что все от него ждут решения, а их нет. "Все его государство ждет команд, а команды не идут не идут. Это нужно объяснять всем, кто боится России. Это было очевидно еще в прошлом году, а сейчас снова видно", — говорят военные.

Кроме того, как стало известно, одна из самых больших газораспределительных станций в Европе Суджа – перешла под контроль ВСУ. "Почему взволновались военкоры понятно. Через эту станцию проходит 15 миллиардов кубометров газа в год", – отметил народный депутат Алексей Гончаренко.

Кстати, распространяется информация о том, что сейчас Суджа находится под контролем ВСУ. В Укрпочте даже сообщили, что готовы открыть в этом городе свое отделение. При этом местные власти сообщают о тяжелой ситуации, а также об эвакуации гражданского населения.



