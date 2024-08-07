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История имеет чувство юмора: Бои на Курщине реанимируют проект Великой Украины

Именно с Суджи когда-то начиналась вторая попытка российской оккупации Украины

сегодня, 19:54
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Ткачик Олеся

В 1918 году именно с Суджи начиналась вторая попытка Советской России оккупировать Украину. Там, отмечает политтехнолог Олег Постернак, находилось марионеточное промосковское правительство, подготовленное для оккупированной Украины.

История имеет чувство юмора: Бои на Курщине реанимируют проект Великой Украины

Бои в Курской области

В 2024 г., говорит эксперт, Суджа находится под потенциальной возможностью оккупации со стороны Украинского государства. На Курщине, входящей в анклав исторической Украины, бушуют бои с российской армией, добавил он.

"У истории есть свое чувство юмора. Но в символическом пространстве на будущее следствие уже есть – так в массовом сознании рисуется реанимация проекта Великой Украины", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что операцию в Курщине демонстративно проводят именно украинские военные. Они называют Путина "мертвым", потому что все от него ждут решения, а их нет. "Все его государство ждет команд, а команды не идут не идут. Это нужно объяснять всем, кто боится России. Это было очевидно еще в прошлом году, а сейчас снова видно", — говорят военные.

Кроме того, как стало известно, одна из самых больших газораспределительных станций в Европе Суджа – перешла под контроль ВСУ. "Почему взволновались военкоры понятно. Через эту станцию проходит 15 миллиардов кубометров газа в год", – отметил народный депутат Алексей Гончаренко.

Кстати, распространяется информация о том, что сейчас Суджа находится под контролем ВСУ. В Укрпочте даже сообщили, что готовы открыть в этом городе свое отделение. При этом местные власти сообщают о тяжелой ситуации, а также об эвакуации гражданского населения.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid0JXPMQ41dTsWd6QCxC9oPr8uXbwghT4v1SMSwo623UaEHbXjrZMM9SGDoTGGGpFMHl
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Ігор

сегодня, 19:35

Тобто, перед приходом Трампа, Хунта намагається так запалити, щоб навіть він довго не міг потушити. Як укріплена корумпованим Найємом Трипільська ТЕС. Узурпатори розуміють, що в них один шлях: не дозволити миром вирішити юдейсько-путинську кризу. На вічно!


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