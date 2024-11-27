Историк рассказал о плане Кремля по Украине, который появился еще в 2008 году

Активное продвижение так называемого российского плана по разделу Украины на несколько частей не является чем-то новым. Москва имела такие намерения еще в 2008 году и уже тогда активно забрасывала такие идеи. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Radio NV рассказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Карта по разделу Украины

Специалист напомнил, как министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вспоминал разговор с кремлевским диктатором Путиным, в котором тот предложил Варшаве оккупировать Львов.

Историк отметил, что российская карта 2004 года, которая делила Украину на три части, отличается. Она должна была продемонстрировать людям, что бывший президент Виктор Ющенко якобы воспринимает Восток страны как второстепенное или третьестепенное сообщество.

"Эта карта имела совершенно другие границы, то есть речь идет о чем-то другом. Речь идет о том, что у Украины хотят забрать все ее территории, которые являются причерноморским побережьем плюс промышленными центрами. Остальное, что останется, — это должна быть некая сельскохозяйственная малая Украина — "Малороссия", копия Беларуси с режимом, который будет лояльным к Москве", – отметил Ярослав Грицак.

В российском плане не уточняется, какие конкретно территории относят к "Западу" страны, однако их хотят отдать соседним странам. По мнению Грицака, это было бы возможно только в случае распада Европейского Союза.

Читайте также на портале "Комментарии" — в сети продолжают обсуждать "карту" с разделением Украины на три части. Следовательно, в Москве мечтают о том, что Украина будет поделена на "Новые регионы РФ" — предусматривает официальное вхождение в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Вторая часть – "Пророссийское государственное образование" — предусматривает формирование государственного образования с пророссийскими властями на современных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областях и г. Киев. И есть "Спорные территории", куда якобы должна отойти западная часть Украины. В ГУР Минобороны подтвердили, что у РФ действительно есть такой план. Может ли подобный план всерьез обсуждаться на переговорах? Почему сейчас он начал обсуждаться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



