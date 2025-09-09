Историк подтвердил, что мы вышли в завершающую фазу войны против России, но есть нюанс

Рубрики
Украинцы вышли в завершающую фазу войны против Российской Федерации. Вот только есть нюанс, сколько именно эта фаза будет продолжаться – никто сказать не может. Такое мнение в интервью "УП" рассказал доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, сколько это все может продолжаться, никто не знает.
Ярослав Грицак отметил, классический случай – это корейская война. Историк напомнил, что переговоры начались в 1949 году, а завершилась война в 1953, потому что Сталин умер. Очевидно, что российская сторона будет затягивать как можно дольше, пока Путин у власти. Но, если уже ведутся переговоры, это означает, что мы уже движемся к концу.
Историк считает, что для Украины важно существование оси Брюссель — Вашингтон.
