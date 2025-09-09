Историк подтвердил, что мы вышли в завершающую фазу войны против России, но есть нюанс

Украинцы вышли в завершающую фазу войны против Российской Федерации. Вот только есть нюанс, сколько именно эта фаза будет продолжаться – никто сказать не может. Такое мнение в интервью "УП" рассказал доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Но не знаю, как долго эта фаза может продолжаться. Во многом наша война похожа на Первую мировую. Первая фаза – это блицкриг, который проваливается той стороной, которая его начинает. Далее начинается затяжная часть. А третья – это уже то, когда решается судьба этой войны. Факт того, что есть попытка переговоров – это уже о чем-то говорит", — сказал историк.

По его словам, сколько это все может продолжаться, никто не знает.

Ярослав Грицак отметил, классический случай – это корейская война. Историк напомнил, что переговоры начались в 1949 году, а завершилась война в 1953, потому что Сталин умер. Очевидно, что российская сторона будет затягивать как можно дольше, пока Путин у власти. Но, если уже ведутся переговоры, это означает, что мы уже движемся к концу.

Историк считает, что для Украины важно существование оси Брюссель — Вашингтон.

"И в Первой, и во Второй мировой войне победу одерживала та сторона, на чьей стороне были Соединенные Штаты Америки. Почему Трамп здесь является угрозой? Потому что это первый человек, который хочет эту ось сознательно прервать. Речь не идет об изоляции Америки как таковой, а изоляцию именно этой оси. Это путь к самоизоляции и это губительный путь", — говорит Грицак.

Читайте также на портале "Комментарии" — полномасштабная война России против Украины полностью перевернула все знания о войне, которые существовали ранее. На фронте в Украине танковые бои стали чем-то новым и необычным. Ведь каждая из сторон пытается экспериментировать с защитой бронетехники от беспилотников. У того, кто имеет лучше броню, тот и ближе к победе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.