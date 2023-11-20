Исторический уровень: стало известно, сколько в Украине безработных

Статистика официальной безработицы среди украинцев обновила исторический минимум. Количество зарегистрированных безработных, которые были осенью, снизилось до 97,3 тысячи, из которых 72,1 тысячи — женщины.

Безработица в Украине (фото из открытых источников)

Как информирует НБУ, ссылаясь на информацию Государственной службы занятости, в прошлом году, в тот же период, в Украине числилось 239,1 тысяч безработных.

При этом число зарегистрированных безработных, имеющих пособие по безработице, снизилось за год со 194,7 до 38,6 тысячи человек.

В НБУ добавили, что данные за октябрь свидетельствуют, что потребности работодателей в работниках для замещения существующих вакантных должностей составляет 55,4 тысяч (рост за месяц на 2,1 тысяч). Сейчас на одно свободное место претендуют два украинца.

Регулятор отмечает, что уровень безработицы будет оставаться выше, чем до полномасштабного вторжения, из-за сохранения значительных диспропорций на рынке труда.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько украинцев считает, что дела в стране двигаются в правильном направлении . Большинство наших соотечественников считают, что сейчас дела в Украине движутся в правильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС – с мая 2022 года по октябрь 2023 года это количество уменьшилось с 68% до 60%.

В частности, с 32% до 17% стало меньше тех, кто говорит о безусловно правильном направлении, однако сейчас большинство украинцев оптимистично оценивают курс, по которому двигается государство. В то же время доля тех, кто считает, что дела идут в неправильном направлении, выросла с 16% до 29%. По информации социологов, такое мнение господствует среди большинства опрошенных, независимо от региона их проживания. Отметим, в этом же опросе социологи выяснили – доверяют ли украинцы центральной власти, определив, какой институт по уровню доверия стоит на первом месте.

