Аналитика назвали количество танков, которые потеряли Россия и Украина

Исследователи, собирающие данные из открытых источников, посчитали количество потерянных танков Российской Федерацией. В общей сложности это более 1500 единиц военной техники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN .

Уничтоженный русский танк. Фото из открытых источников

Oryx мониторит открытые источники, фотографии, видео в интернете, соцсетях и на основе этих данных публикует потери российских войск. Согласно материалам Oryx, российская армия потеряла 1500 танков. 1000 танков были уничтожены силами украинской армии, в то время как 544 единицы военной техники захватили ВСУ. Еще 79 танков были повреждены и 65 брошены.

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"Россия начала войну, имея примерно 3000 оперативных танков... так что есть хороший шанс, что Россия потеряла половину своих танков, которые можно использовать", — сказал военный аналитик Oryx Якуб Яновский.

По мнению аналитика, еще достаточно военной техники, которую не смогли визуально подтвердить исследователи, поэтому фактически потери России в танках могут достигать 2000 единиц.

Также исследователи сообщили, сколько танков потеряли Вооруженные силы Украины – 459 единиц, однако получить в боях более 500 российских танков перекрывают это. Напомним, что по состоянию на 9 февраля по данным Генштаба было уничтожено 3255 российских танков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Японии сообщила, сколько российских генералов ликвидировано в Украине и указала на причины, почему офицеры РФ так часто погибают в боях.

Также "Комментарии" о том, что украинские военные смогли уничтожить российскую "непобедимую" боевую машину для поддержки танков с громким названием "Терминатор". Соответствующие фотографии опубликовал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.