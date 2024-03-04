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Исчезнуть навсегда: Медведев раскрыл главную цель Кремля по Украине

Дмитрий Медведев назвал всю Украину Россией

сегодня, 12:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Одиозный замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз озвучил свое бредовое заявление о том, что что путинский режим никогда не отстанет от Украины, пока та не отожествляет себя с Россией. Концепция "Украина – не Россия" должна исчезнуть навсегда. Как передает портал "Комментарии", такое заявление бывший президент России сделал во время лекции на марафоне "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Исчезнуть навсегда: Медведев раскрыл главную цель Кремля по Украине

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Украина – не Россия. Это концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это безусловно Россия. Должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение. Оно справедливо считает Украину и ее население частью нашей общерусской цивилизации", – высказался Медведев. 

Он также высказал мнение, что Украина сделала большую ошибку, когда попала в ловушку, который выставили США и теперь якобы украинский народ расплачивается за этот неверный шаг.

"Сразу отмечу, то, что происходит на Украине, — это особый случай, речь не идет о расширении границ нашего государства — Российской Федерации, методом эффективной оккупации", — добавил экс-президент РФ.

Действия России, "это вынужденный, но вполне действенный ответ на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность, подорвать независимость и суверенитет", сказал Медведев.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Медведев прокомментировал записи, на которых немецкие офицеры обсуждают возможность нанести удар по Крымскому мосту. По словам бывшего президента РФ, это свидетельствует о том, что Германия готовится к войне с Россией.




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