Исчезнуть навсегда: Медведев раскрыл главную цель Кремля по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Одиозный замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз озвучил свое бредовое заявление о том, что что путинский режим никогда не отстанет от Украины, пока та не отожествляет себя с Россией. Концепция "Украина – не Россия" должна исчезнуть навсегда. Как передает портал "Комментарии", такое заявление бывший президент России сделал во время лекции на марафоне "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Он также высказал мнение, что Украина сделала большую ошибку, когда попала в ловушку, который выставили США и теперь якобы украинский народ расплачивается за этот неверный шаг.
Действия России, "это вынужденный, но вполне действенный ответ на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность, подорвать независимость и суверенитет", сказал Медведев.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Медведев прокомментировал записи, на которых немецкие офицеры обсуждают возможность нанести удар по Крымскому мосту. По словам бывшего президента РФ, это свидетельствует о том, что Германия готовится к войне с Россией.
Обсуждения
Новости