Исчезнуть навсегда: Медведев раскрыл главную цель Кремля по Украине

Одиозный замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз озвучил свое бредовое заявление о том, что что путинский режим никогда не отстанет от Украины, пока та не отожествляет себя с Россией. Концепция "Украина – не Россия" должна исчезнуть навсегда. Как передает портал "Комментарии", такое заявление бывший президент России сделал во время лекции на марафоне "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Украина – не Россия. Это концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это безусловно Россия. Должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение. Оно справедливо считает Украину и ее население частью нашей общерусской цивилизации", – высказался Медведев.

Он также высказал мнение, что Украина сделала большую ошибку, когда попала в ловушку, который выставили США и теперь якобы украинский народ расплачивается за этот неверный шаг.

"Сразу отмечу, то, что происходит на Украине, — это особый случай, речь не идет о расширении границ нашего государства — Российской Федерации, методом эффективной оккупации", — добавил экс-президент РФ.

Действия России, "это вынужденный, но вполне действенный ответ на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность, подорвать независимость и суверенитет", сказал Медведев.

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