Исчезновение целой бригады ВСУ на Покровском направлении: что известно

ru-пропагандисты распространяют информацию о якобы исчезновении 152-й отдельной егерской бригады ВСУ вместе с командиром во время боевых действий на Покровском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В сообщениях утверждается, что украинские военные массово исчезают, а их родственники не могут получить никакой информации о судьбах своих близких.

Верифицировав информацию в Генштабе Вооруженных Сил Украины, Центр сообщает, что 152-я бригада продолжает выполнять боевые задачи, и заявления о ее якобы исчезновении безосновательны.

"Такие фейки российская пропаганда распространяет для того, чтобы посеять панику среди населения, вызвать недоверие к Вооруженным Силам Украины, деморализовать украинских военных и их семьи.

Доверяйте только официальным источникам информации и не распространяйте неподтвержденные данные", – призывают в ЦПИ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Рота с танками, БТР и БМП была разбита украинскими военными в Донецкой области (ВИДЕО)

Российские оккупанты прибегли к очередному штурму позиций 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины. К линии обороны украинских десантников выдвинулась полноценная рота, усиленная 2 танками, 2 БТР и 5 БМП.

"Наша разведка заблаговременно обнаружила передвижение противника. По колонне было нанесено артиллерийское поражение, благодаря чему 4 единицы техники были подбиты еще во время выдвижения. Другую часть российских жестянок, которой удалось доехать до наших подразделений, мастерски уничтожили пилоты FPV -дронов и расчеты ПТКР" – отметили в бригаде. Говоря сухим языком армейских отчетов, "противник не добился успеха и отказался от дальнейших действий".