Иран взял паузу с передачей России пусковых установок для своих ракет: какая причина

Тегеран решил потянуть интригу. Хоть факт передачи России баллистических ракет малой дальности Fath-360 уже подтвердил ряд западных разведок, Иран все же решил отложить передачу Москве мобильных пусковых установок, необходимые для запуска ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом агентству Reuters сообщили три информированных источника – европейский дипломат, представитель европейской разведки и американский чиновник.

Иран и Россия. Фото: из открытых источников

Агентство, ссылаясь на американского собеседника отмечает, Иран не поставил России пусковые установки на момент объявления США о поставках иранских ракет.

Представитель европейской разведки сказал без дополнительных уточнений, что не ожидал предоставления Москве пусковых установок.

Опрошенные "Reuters" эксперты назвали несколько причин, по которым Россия не получила пусковые установки к Fath-360.

Ключевые из них две. Первая – Москва может собираться модифицировать грузовики для перевозки ракет. Другая – это попытка Тегерана оставить пространство для маневра в переговорах с западными государствами.

Отмечается, на сегодня военная помощь Ирана российским войскам в Украине включает поставки сотен беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия, артиллерийских боеприпасов и широкую поддержку российскому производству БПЛА внутри страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в СМИ начали активно обсуждать вероятную передачу Ираном России "нескольких сотен" баллистических ракет малой дальности. Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных американских и европейских чиновников, сообщает, что ракеты уже в РФ. В то же время, в Белом доме прогнозируют "драматическую эскалацию" в войне РФ против Украины, если Иран действительно начал поставки ракет России. Почему Иран все-таки решил поставлять ракеты РФ, хоть долго откладывал это решение раньше? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



