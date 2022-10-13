Иран становится участником войны против Украины: почему это так – как отреагирует мир

Россияне, вероятно, перебросили на оккупированные территории Украины иранских военнослужащих, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), чтобы научить военных РФ пользоваться дронами Shahed-136. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). О чём говорит роль Ирана в этой войне – и чем она может обернуться для него? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Военные Ирана. Фото: из открытых источников

Иран находится под международными санкциями с 1979 года

Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский поясняет:

"Использованию любой иностранной техники следует научиться. Чем она сложнее (а современная военная техника – это сложные механизмы), тем проблематичнее ее изучение. Соответственно, быстро освоить те же беспилотник могут помочь лишь инструктора из государств-производителей. Когда появилась первая информация о переговорах Москвы и Тегерана о продаже иранских беспилотников, участие в подготовке российских военных иранскими инструкторами был следующим шагом. Кроме того, такие переговоры являлись иллюстрацией готовности Ирана вступить в войну против Украины на стороне рф. И готовности россии выйти из состава международных участников переговорного процесса по иранским ядерным программам и санкциям против Ирана в интересах иранской стороны".

Эксперт напоминает, что Иран находится под международными санкциями с 1979 года – с момента захвата американского посольства в Тегеране. Инициатором санкций были США. Вопрос, который на протяжении всего периода применения санкций против Ирана ставится, формулируется следующим образом: "минимизация военного потенциала ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических санкций". Международные участники переговоров в этом процессе: США, Великобритания, Франция, Германия, Китай, россия.

"В свое время санкции против Ирана вводились в качестве ответа-реакции на иранскую ядерную программу; поддержку Ираном "Хизбаллы", ХАМАС, Палестинского исламского джихада, которые США считают террористическими организациями. Также вызывает неприятие поддержка Ираном шиитских ополченцев в Ираке и хуситов в гражданской войне в Йемене. Теперь в этот перечень добавляется военная поддержка главного планетарного террориста – российской федерации и участие в войне на ее стороне", – отмечает Юрий Смелянский.

По его словам, покупка российским агрессором иранских беспилотников и подготовка военнослужащих рф, предположительно, непосредственно в зоне боевых действий на оккупированных территориях Украины, делают Иран участником этой войны. Следовательно – допустимо говорить о том, что кремлю удалось втянуть в войну против независимости Украины уже два государства: Беларусь и Иран.

"В 2018 году Еврокомиссия объявила о намерении признать санкции США против Ирана недействительными и запретить европейским гражданам и компаниям соблюдать их. ЕС также поручил Европейскому инвестиционному банку содействовать инвестициям европейских компаний в Иран, – продолжает эксперт. – Недавнее выступление высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, в котором он отметил ошибочность европейской позиции по отношению к россии и ее военной агрессии против Украины, порождает двоякость европейской позиции в отношении Ирана. Ведь логично, что все, кто участвует в той или иной мере на стороне россии в войне против Украины, также должны попасть под санкционное давление, сопоставимое с санкциями, применяемыми против российской федерации. Как будет на самом деле – покажет время".

Голосование по украинскому вопросу на Генассамблее ООН, акцентирует эксперт, показало, что кроме фактических сторонников россии в ее войне против Украины (таковых, кроме нее, оказалось четыре – Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа) существуют потенциальные сторонники (35 воздержавшихся), которые в силу разных обстоятельств и интересов пытаются изобразить нейтралитет. В это число входят Китай, Индия, Пакистан.

"За весь, почти девятилетний, период войны Китай посылал разные сигналы. От информации об оказании военной помощи россии (по крайней мере, последняя за такой помощью обращалась) – до негативных оценок ядерных российских угроз. Возникает ощущение, что Китай до конца не определился в своей позиции: международная безопасность; новый передел мира вместе с рф; реализация своих интересов (включая американо-китайские соревнования) в обмен на поддержание международной безопасности, – подчеркивает Юрий Смелянский. – У Украины уже сложились свои негативные взаимоотношения с иранской стороной, начиная с 2020 года, когда на иранском небе был сбит самолет украинской авиакомпании. Участие Ирана в войне на стороне россии по логике должно привести к полному разрыву отношений во всех сферах взаимодействие между государствами. Такая же позиция и в отношении Беларуси и любого другого государства, которое будет оказывать поддержку российской агрессии против Украины в тот или иной способ".

Реакция мира если и будет — то в рамках санкционного давления

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун акцентирует, что Иран никогда не стремился к демократическому развитию. И эта страна абсолютно не случайно сотрудничает сейчас с Россией, в том числе, поставляя той беспилотники, уверен он.

"У Ирана и РФ много общих черт, – акцентирует эксперт. – Обе страны ядерные, что угрожает всем миру, учитывая неадекватность их режимов. Обе страны обвешаны санкциями. РФ сейчас лидер в этом процессе, но Иран недалеко отстал".

Мир пока не придумал иных мер борьбы с такого рода закрытыми, авторитарными, а порой и тоталитарными режимами, поясняет Максим Джигун. Потому в контексте поставок иранских беспилотников россиянам, которые, безусловно, представляют угрозу Украине, реакция мира (если она произойдет) должна быть именно санкционная.

"Те же США никогда не прекращали давления на Иран, вне контекста происходящего в Украине. Так, недавно были введены санкции против компаний из Гонконга и ОАЭ, которые помогали вывозить нефть из Ирана, не смотря на соответствующие запреты. Думаю, что реакция мира если и будет – то в рамках санкционного давления. Возможно, более жесткого контроля за экспортом нефти, каких-то дополнительных предупреждений иранскому руководству. Но вряд ли это серьезно повлияет на Тегеран. Там привыкли жить под ограничениями", – отмечает политолог.

Но, подчеркивает он, эти самые ограничения значительно бьют по возможностям Ирана, в том числе в ракурсе изготовления беспилотников и в целом – высокотехнологичного производства.

"Так что 2,4 тысячи аппаратов, о закупке которых россиянами у иранцев говорит наша разведка, это, наверное, потолок. И реакция Запада на эти поставки должна касаться, в том числе, ограничения возможностей Ирана получать комплектующие для изготовления своих дронов. Чипы, полупроводники вряд ли изготавливаются в Иране. Тем важнее отследить поставки – и обрубить их, – считает Максим Джигун. – Ну, а предоставлением россиянам не только беспилотников, но и своих инструкторов, иранцы, по сути, вступили в войну против Украины. Соответственно – против Ирана следует вводить столь же мощные санкции, как против России и Беларуси. Со всеми вытекающими…".

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры между Киевом и Москвой: что должно произойти, чтобы они возобновились.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!