В ответ на поставки Ираном баллистических ракет России Запад должен активизировать свои действия в оборонном секторе и увеличить помощь Украине, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

РФ получила от Ирана баллистические ракеты. Фото из открытых источников

"Доставка иранских баллистических ракет России должна мотивировать наших партнеров к действиям, потому что уровень сплоченности и поддержки в этой корпорации зла на совершенно ином уровне. Пока Запад жует сопли, месяцами обдумывая сначала вообще возможность бить их оружием по вражеской территории, а потом еще и каждый метр – там все гораздо быстрее происходит. Изготовили, передали, производят следующую партию. Все происходит без каких-либо ограничений и условий", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ считает, что коалиция террористов всерьез готовится к глобальным войнам и конфликтам, тогда как Запад, похоже, готовится проиграть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении, несмотря на заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. "Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении — стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, у россиян нет сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Все достаточно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, держащих оборону между Невельском и рекой Волча", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе может наступить кризис масштаба Второй мировой войны, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп. Как пишут в материале для Foreign Policy Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс, и Эдвард Стрингер, маршал авиации Королевских ВВС в отставке и старший научный сотрудник британского аналитического центра Policy Exchange, победа Трампа может оставить Европу в затруднительном положении.

