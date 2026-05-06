Иран готовит террор «по адресам»: о чем свидетельствует ИИ-видео с ударами по Киеву, Днепру и Харькову

В сети набирает огласку пропагандистский ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором Иран фактически моделирует террористические атаки на мирные украинские города. На кадрах не просто изображены взрывы, а указаны конкретные адреса в Киеве, Днепре и Харькове, которые могут стать мишенями. Является ли это лишь попыткой запугивания, действительно ли Украина стоит перед новой волной угрозы с Ближнего Востока?

Чтобы разобраться в технических возможностях Тегерана и политическом подтексте таких провокаций, портал "Комментарии" обратился к военному эксперту, полковнику запаса ГШ ВСУ Олегу Жданову и политологу Владимиру Цыбулько. Эксперты проанализировали, насколько реальна опасность иранской баллистики и как внутренняя слабость режима аятолл влияет на их агрессивную риторику.

Дальность до 4000 км и "невидимые" пуски: чем опасна баллистика Ирана — экспертный анализ

Иран существенно нарастил свой ракетный потенциал, адаптировав тяжелое вооружение для быстрых пусков и увеличив дистанцию поражения. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что технические возможности Тегерана уже давно вышли за пределы ожидаемых показателей.

По словам аналитика, иранские разработки позволяют поражать цели на расстоянии не только 2000, а даже 4000 км. Особую опасность представляют новые баллистические ракеты на твердом топливе, которые по характеристикам напоминают российские "Искандеры", но имеют гораздо больший радиус действия.

"Если они начнут ставить туда твердотопливные двигатели, то срок нахождения на стартовой позиции сократится до минут. И это будет означать, что средства огневого поражения фактически не смогут поймать пусковую на стартовой позиции" , – объясняет Жданов.

Эксперт подчеркнул, что Тегеран научился маскировать пусковые установки под обычные грузовые полуприцепы, что делает их обнаружение крайне сложной задачей. Хотя у ВСУ уже есть опыт сбивания российских "Искандеров" и северокорейских KN-23, иранские ракеты большой дальности могут стать серьезной проблемой из-за ограниченного количества ракет к комплексам Patriot.

Жданов отмечает, что риск прямого удара по Украине напрямую зависит от нашей вовлечённости в противостояние с иранскими силами в других регионах. Он приводит пример стран Персидского залива, которые становятся целями только при материально-технической поддержке американских войск.

"Потенциальная опасность очень велика, но она будет полностью зависеть от нашей политической позиции и нашего реального участия в боевых действиях против Ирана" , — подытожил специалист.

Дополнительным фактором риска является позиция Москвы. Россия может предоставить свое воздушное пространство для пролета иранских ракет, обеспечивая их беспрепятственное движение к конечному участку траектории, где перехват баллистики с тонной взрывчатки становится максимально сложным, отметил полковник.

Крах нефтяной инфраструктуры и внутренний раскол: что ждет Иран за сотрудничество с РФ

Иранская угроза, в частности использование баллистических ракет, которые могут достигать украинских территорий, является, скорее, элементом глобального шантажа, чем признаком реального военного могущества. Такое мнение для портала "Комментарии" высказал политический эксперт Владимир Цыбулько.

По словам аналитика, Тегеран годами разрабатывал ракетное вооружение в обход международных норм, пытаясь оказывать давление на мировую экономику и Соединенные Штаты. Однако эта стратегия оказалась провальной. Эксперт отмечает, что, несмотря на тесную координацию с Кремлем, Иран демонстрирует определенную автономность в своих действиях, хотя российские технологии не стали для него "панацеей".

"Россия им помогала некоторыми технологиями, как передача самолетов Су-35, и комплексов ПВО, которые не помогли Ирану. То есть Иран действительно достаточно беспомощная страна" , — отмечает Цыбулько.

Эксперт убежден, что оснований для паники нет, поскольку боевой потенциал исламской республики подорван. В частности, страна фактически лишена эффективной авиации — даже самолеты, спрятанные в подземных бункерах, невозможно применить с надлежащим качеством. В случае новой волны эскалации ответ Израиля и США может стать роковым для режима.

"Если Иран сейчас проявит очередную волну агрессии, будет полностью уничтожена нефтеэкспортная инфраструктура и энергетическая сеть" , — прогнозирует специалист.

Кроме внешних рисков, Иран остается крайне уязвимым изнутри. Цыбулько называет страну "лоскутной" и объясняет: если нанести удары по ключевым транспортным узлам, в частности мостам, регионы начнут отделяться от центра. Хотя за десятилетие правления аятол было сформировано определенное политическое единство, некоторые этнические группы, такие как белуджи, сохраняют высокую активность.

По мнению эксперта, Тегеран уже теряет способность диктовать свою волю провинциям, а дальнейшая изоляция и военные ошибки лишь ускорят процесс дезинтеграции государства, за которое Ирану, в конце концов, придется "заплатить".